Qué sabemos de los elefantes

Con motivo del Día Mundial de los Elefantes, que se celebra el 12 de agosto, en Más de Uno han hablado Fernando González Sitges, director de la Fundación BIOPARC, biólogo y zoólogo y Loles Carbonell, veterinaria y directora técnica del departamento animal.

Para Fenando, lo más destacado de los elefantes es su inteligencia, que se está relacionada con "sus vinculaciones sociales, en cómo se cuidan unos a otros, en cómo se cuidan en familia, en la forma pacífica de entender la vida cuidándose unos a otros. La verdad es que son de los animales que más se acercan a lo que deberíamos ser las personas".

La inteligencia y la estructura matriarcal

Para ello ha contado algunas experiencias que ha visto en primera persona, como cuando estuvo en Kenia y vio a dos elefantes ayudar a una hembra más joven a cruzar el río y que pudiera beber agua o a una elefanta pequeña de dos meses de edad que se había quedado sin trompa y su madre le ayudaba a beber. "No solo se reconocen, entienden que tienes un problema", ha asegurado.

Los elefantes tienen una estructura matriarcal, por lo que es curioso saber qué hacen los machos. Hasta su madurez sexual sí viven en familia, pero después se separan y "ya cuando son grandes machos, porque son animales territoriales". Aunque son animales muy independientes y les gusta la soledad, "se van por su cuenta", ha contado Fernando.

Las diferentes especies de elefantes

Uno de los problemas de los elefantes es que debido a su tamaño y peso, moverlos y rescatarlos cuando tienen un problema es "carísimo, es como una operación de rescate".

Fernando también ha explicado cómo diferenciar las especies de los elefantes: hay dos subespecies del elefante africano y cuatro del asiático. Para poder saber de qué tipo es cada uno, basta con fijarse en las orejas y en los colmillos, que son dientes, no cuernos. En este momento, ha hecho referencia al tráfico de marfil, que sigue habiendo mucho tráfico ilegal.

Cómo se reproducen los elefantes

Por su parte, Loles Carbonell ha contado cómo es el proceso de reproducción de los elefantes, sobre todo en un Bioparc. Allí llevan a cabo la inseminación artificial, que es "complicado". Primero, deben entrenar al animar y luego ver las candidatas. Esto se hizo en colaboración con el instituto de Berlín, en Alemania.

Se le mete un anestésico al elefante por la oreja. Cuando ya está dormido se "hace un masaje de la próstata por vía rectal, esto hace que el macho entre en erección y eyacula, se coge como si fuera un cazo de mariposas, y en medio de un tubito, pues por ahí eyacula".

Sobre el tamaño de los elefantes, en Europa hubo elefantes enanos, pro "no sé por qué los elefantes africanos llegaron a los cuatro metros". Cabe destacar que los elefantes llegan más alto incluso que una jirafa.

Esto influye de cara a los embarazos, porque si los elefantes ya son grandes de por sí, hay que vigilar su peso. "No le aumentamos la cantidad de comida, simplemente la monitorizamos". El mes antes del parto sacan cada día sangre de la oreja para ver el nivel de progesterona.