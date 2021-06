¿Pueden los contagiados generar anticuerpos contra el coronavirus durante toda su vida?

La revista Nature ha publicado un informe científico de una investigación de la Universidad de Washington en el que se determina que las personas que han pasado el coronavirus tienen una inmunidad que dura toda la vida, incluso aquellas que pasan una infección leve. Ahora la investigación se centra también en si las personas vacunadas contra la Covid-19 también quedan inmunizadas para siempre.

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, explica que este estudio aporta datos relevantes en relación a la inmunidad contra el virus. Hasta ahora prácticamente sólo se había hablado de anticuerpos, pero los investigadores llevaban tiempo analizando la respuesta de los linfocitos T de memoria contra el virus que duran meses e incluso años, fundamentales en la respuesta a la infección.

El estudio revela que esas células productoras de anticuerpos "buenos", neutralizantes y efectivos contra la Covid-19, que han pasado por un centro germinal y han madurado hasta células plasmáticas. Por tanto, los pacientes que han pasado la infección, incluso 11 meses después del contagio tienen unas células plasmáticas de larga vida, que son las células que producen anticuerpos durante mucho tiempo, y las cuales "anidan en la médula ósea", explica López Hoyos.

Este tipo de células plasmáticas sobreviven muchos años en otras enfermedades infecciosas y en otros procesos patológicos y, por ejemplo, son las causantes de los rechazos en los trasplantes de órganos. Al encontrar estas células después de 11 meses, significa que la inmunidad de tipo humoral va a durar durante muchos años. López Hoyos sostiene que "este trabajo confirma una hipótesis que ya sospechábamos".

¿Las personas que han pasado el coronavirus no necesitan vacunarse?

Los investigadores han analizado a 77 pacientes que pasaron la enfermedad de forma leve o moderada y en la mayoría comprobaron cómo los anticuerpos disminuyen considerablemente al pasar los cuatro meses de la infección, pero después la reducción es más lenta. Así, las células inmunes continúan presentes en la sangre hasta 11 meses después de la infección.

Aunque el estudio pretende determinar si esas personas necesitan vacunarse o no, López Hoyos se mantiene prudente porque sólo se han estudiado pacientes leves o moderados y no se han analizado edades extremas ni subgrupos de patologías. "Todo hay que verificarlo en cada situación individual y encontrar marcadores que nos indiquen de forma fehaciente que es inmunidad es duradera y, si no, decidir cuándo revacunar", explica el presidente de la Sociedad Española de Inmunología.

A día de hoy, que todavía no se ha alcanzado la inmunidad de grupo, todavía es prematuro plantear si las personas ya inmunizadas tendrán que recibir una tercera dosis más adelante o si, por el contrario, esa inmunización duraría durante años.

La Sociedad Española de Inmunología recomienda la segunda dosis de AstraZeneca

López Hoyos sostiene que desde la Sociedad Española de Inmunología han seguido siempre los criterios de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), "que en ningún caso contraindicó la segunda dosis de AstraZeneca".

"La evidencia determina que el riesgo de poner la segunda dosis de AstraZeneca disminuía considerablemente, puesto que se ha encontrado un caso de trombo por cada millón de vacunas", explica López Hoyos, que considera que esa es la pauta que se tendría que haber recomendado

De todas maneras, el estudio español ha demostrado que también es efectiva una segunda dosis de Pfizer, por lo que desde la Sociedad Española de Inmunología insisten en que "lo realmente importante es tener una segunda inmunización, ya sea con AstraZeneca o Pfizer".