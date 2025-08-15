Profesor de Derecho Internacional, sobre la reunión Trump–Putin: "Es un ejercicio de despotismo diplomático"

José Ángel López, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, ha calificó el encuentro de esta noche entre Donald Trump y Vladímir Putin como "un escenario de bastante incertidumbre" y "un ejercicio de despotismo diplomático", al tratarse "todo sobre Ucrania pero sin Ucrania".

"Putin llega con ventaja"

Advirtió que Putin "llega con una posición de ventaja que lo avala en el escenario del frente bélico", y que las posiciones entre Kiev y Moscú son "absolutamente alejadas". Según explicó, "Putin no quiere un contacto directo con Zelenski… primero se consigue un alto el fuego y luego se negocia un acuerdo de paz. Las posiciones maximalistas por parte de Rusia no presagian nada bueno".

Sobre Trump, recordó su "compulsión evidente por estar en todos los escenarios" y calificó de "absolutamente estrambótico" que se atribuya la resolución de varios conflictos recientes. También señaló que el presidente estadounidense "ha reiterado en numerosas ocasiones que tendrá que ceder territorios y que tendrá que haber un intercambio de territorios", algo que consideró contradictorio.

En cuanto al impacto de la cita, afirmó que "Putin no había permanecido en ese tipo de aislamiento diplomático… más bien puede perder incluso Trump en su imagen negociadora".