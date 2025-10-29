El presidente de la Diputación de Valencia admite que el PP no ha debatido si Mazón tiene que dimitir: "Tendría que decidirlo él"

Carlos Alsina ha conversado con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, durante el programa especial que Más de uno ha emitido desde el Auditorio Banda Primitiva de Paiporta, con motivo del aniversario de la dana que se cobró la vida de 229 personas en la comarca valenciana de L’Horta Sud.

En primer lugar, Mompó ha querido enviar un mensaje de ánimo a los familiares de las víctimas y a los afectados. Ha reconocido que, incluso hoy, le resulta difícil volver a recorrer las calles de Paiporta, muy golpeado por la tragedia. El presidente, que también es alcalde de Gavarda, ha recordado la riada de 1982 que asoló su municipio, que en esta ocasión no se vio afectado por las lluvias: "Aun así, me sigue produciendo un profundo sufrimiento", ha confesado.

Presente en el CECOPI

Mompó fue una de las personas presentes en la reunión del CECOPI de gestión de la emergencia, ha admitido que "con la información que tenemos hoy, hubiéramos hecho las cosas de otra manera". Es autor de la frase que marcó aquellas horas de caos: "Enviad la alerta de una puta vez". Sobre la alerta que finalmente se envió, ha explicado que advertía de una posible ruptura de la presa de la Forata porque era el principal peligro del que estaban informados en ese momento, algo que afortunadamente no ocurrió. "Nuestro trabajo es prevenir —ha recordado—, pero aquel día falló algo esencial: no teníamos información de lo que estaba ocurriendo en Paiporta ni en L’Horta Sud".

Alsina le ha preguntado cómo fue posible semejante desconexión. Mompó ha explicado que, revisando las llamadas que hizo aquel día, comprobó que no habló con los alcaldes de L' Horta Sud hasta la noche, porque la prioridad del CECOPI estaba puesta en la Ribera, amenazada por la posible rotura de la presa. En cuanto al barranco del Poyo, ha admitido que nadie imaginaba lo que iba a suceder, y que las informaciones recibidas no alertaban de una situación de gravedad inminente.

Respecto a la ausencia del president Carlos Mazón en el CECOPI, Mompó ha afirmado que habló dos veces con él durante la emergencia: "Me pidió los contactos de los alcaldes de dos municipios de la provincia, pero no fue una conversación trascendental".

Cuando Alsina le ha preguntado directamente cómo de satisfecho está el Partido Popular con la gestión de Mazón, el presidente ha afirmado: "Satisfecho no estoy", y ha señalado en general a la ineficacia de las instituciones con más recursos. Frente a ellas ha destacado el papel de la Diputación de Valencia, donde su papel como presidente fue intentar ayudar: "Si me hubiera quedado en casa, no habría servido de nada. La Diputación de Valencia fue capaz de movilizar recursos y llegar a lugares donde no teníamos competencias, y otros no llegaron".

Posible dimisión de Mazón

Sobre el debate interno en el PPCV, ha reconocido que no se ha planteado oficialmente si Mazón debería dimitir o dar un paso atrás por su gestión de la catástrofe. "Es una decisión que debe tomar él mismo", ha dicho. "La vía judicial tiene que seguir su curso. También creo que se ha instrumentalizado el dolor de las víctimas y se han pagado campañas de desacreditación. No me gustaría estar en la piel del president: aguantar a nivel personal y familiar lo que está aguantando no es nada agradable".

En cuanto al crecimiento de Vox que reflejan las encuestas, Mompó ha admitido que le preocupa más como ciudadano que como político, y ha considerado que esa subida podría estar vinculada al desgaste del Gobierno valenciano.

Por último, preguntado por las dos versiones diferentes que ha ofrecido sobre su papel en el CECOPI el día de la dana, Mompó ha afirmado que su respuesta en la entrevista concedida a Televisión Española fue manipulada, y ha ratificado las declaraciones que hizo ante la jueza instructora: "Mi sensación en la reunión es que Salomé no dirigía la emergencia. No fue así como se contó después".