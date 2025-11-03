El presidente de la asociación de fiscales APIF sobre el juicio contra el Fiscal General: "Esta anomalía hay que resolverla"

Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha conversado este lunes con Carlos Alsina en Más de uno con motivo del inicio del juicio en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por supuestamente filtrar un correo del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En primer lugar, Pallarés ha subrayado que la presunción de inocencia ampara a García Ortiz hasta que no exista una sentencia condenatoria firme. A preguntas de Alsina sobre la supuesta ausencia de una "pistola humeante" o prueba concluyente que incrimine a García Ortíz, el presidente de la APIF ha explicado que no siempre existen pruebas directas en un procedimiento judicial. "No siempre hay una cámara o una grabación. Lo que suele haber es una serie de indicios y pruebas que permiten reconstruir lógicamente los hechos", ha señalado, destacando que en este caso existen suficientes indicios para sostener la acusación.

El presidente de la asociación ha considerado "anómalo" que el Fiscal General del Estado siga en el cargo mientras es investigado. "En España, cualquier fiscal que estuviera en circunstancias similares estaría suspendido, con la excepción del Fiscal General del Estado. Esto no es normal", ha afirmado. Según ha recordado, la relevancia del cargo exige una suspensión inmediata para garantizar la confianza en la institución.

"Nuestra posición es la defensa de la legalidad", ha recalcado Pallarés, señalando que no debería ser posible que un Fiscal General continúe ejerciendo sus funciones mientras está siendo investigado por el Supremo. "Esta anomalía hay que resolverla", ha insistido, APIF está personada como acusación popular en la causa.

Sobre el borrado del mensaje de WhatsApp que figura entre las pruebas del caso, Pallarés se ha preguntado si el Fiscal General lo habría eliminado en caso de que su contenido le beneficiara. "Es un indicio más, no es una cuestión baladí, y habrá que valorarlo junto con el resto de pruebas", ha afirmado.

Finalmente, ha restado importancia a las prerrogativas que García Ortiz ha utilizado como titular del cargo para situarse en el juicio en el puesto de Fiscal General, asegurando que se trata de un aspecto más estético que jurídico, y ha resaltado la gravedad institucional del hecho inédito de que un Fiscal General del Estado esté sometido a un procedimiento penal.