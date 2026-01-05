El portavoz de la Aemet desvela hasta cuándo va a nevar: "Que todo el mundo salga muy abrigado a las cabalgatas"

La Península Ibérica ha amanecido en prácticamente su totalidad con temperaturas bajo cero y nevadas en cotas muy bajas, por ejemplo en Madrid capital o en Cataluña, al lado del mar. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha explicado en Más de uno que esto se ha debido a dos factores. "Por un lado, la borrasca Francis, que venía muy cargada de lluvia, y por otro, una masa de aire ártico".

Esta masa de aire ártico ha llegado impulsada por "vientos de latitudes de zonas árticas y esa mezcla ha provocado nevadas en cotas tan bajas", ha detallado. Es por eso que hoy muchas zonas de España van a tener una estampa perfecta para las cabalgatas de los Reyes Magos.

Hasta cuándo van a durar las nevadas y heladas

Si bien, Del Campo ha advertido que esto puede ser "peligroso", debido a que el "frío intenso" convierte la nieve en hielo y pone en peligro a los conductores. Preguntado por hasta cuándo va a durar este temporal de frío y nieve, el portavoz ha contado que "hasta el miércoles" España va a estar sumida en temperaturas bajo cero y heladas.

En cuanto a dónde se espera que nieve más y con mayor intensidad, a primeras horas de la tarde se esperan nevadas en zonas de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental... Mientras que por la noche lo hará en Cantabria -en el interior puede nevar de manera intensa- y en zonas próximas de las Comunidades Cantábricas.

En el Día de Reyes, España va a estar cubierta por un manto blanco, sobre todo en Cantabria, norte de Castilla y León, País Vasco, norte de Navarra y en zonas del interior de las provincias de Valencia y Alicante.

Mapa en tiempo real de las carreteras

En estos momentos, según el mapa del tiempo real de las carreteras en España ofrecido por la Dirección General de Tráfico, hay 27 carreteras afectadas, siete de ellas de la red principal. La que más preocupa es la A-4 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, mientras que la mayor parte de las cortadas -hasta 13-, se encuentran entre Málaga y Cádiz.

La última predicción de la AEMET muestra que todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura y Canarias, están en riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por precipitaciones, nieve, temperaturas mínimas y oleaje. Las nevadas tendrán lugar en Barcelona, Lérida, Tarragona, Lugo, Madrid, Cantabria, Alicante, Castellón, Valencia, Granada, Almería, Huesca, Zaragoza, Teruel, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Ciudad Real, Albacete, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Murcia. En Cantabria el aviso es naranja.