Pilar Cernuda: "Me revienta que a los jóvenes no les interese nada la Historia de España"

La periodista Pilar Cernuda presenta en 'Más de uno' su segunda novela titulada 'Amigas'. Un libro en el que relata la vida de un grupo de mujeres en Galicia durante los años del franquismo y la Transición.

Además, Cernuda asegura que le "revienta" la generación de su hija (de los 90), porque "no les interesa nada la Historia de España". Y alega: "Me da rabia que tengan tanto desprecio por el pasado inminente, como es la Transición, se crean toda la mandangas que cuentan algunos políticos y no tengan ninguna curiosidad para ver si es como cuentan estos políticos".

Me preocupa muchísimo los planes de estudios españoles

"Me preocupa muchísimo los planes de estudios españoles", sostiene Pilar Cernuda, debido a que "hay un déficit absoluto de imposición del conocimiento". Algo que cree que perjudicará nuevas generaciones, "los jóvenes que salgan ahora de los colegios y la universidad van a tener complicadísimo trabajar fuera de España" por culpa de la "incultura".

¿Hay algún personaje inspirado en ella?

Según confiesa, aunque no hay ningún personaje que esté basado al completo en ella, sí que reconoce que el escritor los inventa como crees que reaccionaría si ese personaje fuera él mismo. Por eso, Cernuda explica que todos los personajes de la novela, tanto las mujeres como los hombres, tienen algo de ella.

Asimismo, la periodista confirma "no hay nada que cuente que no le haya pasado a alguien muy cercano" o a ella misma. Por ejemplo, asegura que ella corrió "más de una vez delante de los grises".

Por otro lado, comenta cómo ha cambiado la situación de las mujeres, algo de lo que su hija se sorprende mucho. Por ejemplo, apunta que antes "dar un beso a un chico, era poco menos que estar prometiéndote en matrimonio" o el paso que dieron las mujeres cuando comenzaron a llevar pantalones. Y revela cuál era el truco para comprar anticonceptivos.