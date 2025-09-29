Pilar Bernabé confirma que se amplía la alerta roja en el norte de Castellón hasta las 12:00 horas

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha confirmado en 'Más de uno' que la AEMET ha ampliado la alerta roja en el norte de Castellón por fuertes lluvias hasta las 12:00 horas del mediodía de hoy.

Situación en Valencia y Castellón

Bernabé ha afirmado que ha llovido con intensidad en el norte de la provincia de Castellón esta madrugada y que ha habido que hacer algún rescate aislado en algún municipio, pero no hay que lamentar "ninguna situación personal".

De hecho, la Aemet prevé que en el litoral de Castellón y Tarragona se concentre hasta 180 l/m2 en tres o cuatro horas.

Sobre la decisión de mandar la alerta a la ciudadanía ayer, la delegada del Gobierno en Valencia ha reconocido que ha ayudado a que los ciudadanos se pudieran organizar para el día de hoy y también se evitaran los desplazamientos.

"No hay problemas en los barrancos y los grandes ríos"

Por último, Pilar Bernabé, ha confirmado que no hay ningún problema en los barrancos y las cuencas importantes que dependen de la Confederación Hidrográfica del Júcar.