Petra Martínez: "La película me ha hecho ver que la gente puede cambiar interiormente"

Por primera vez en sus más de cincuenta años de carrera, la actriz Petra Martínez está nominada al Goya a la Mejor Actriz por su papel protagonista en ‘La vida era eso’, donde trabaja junto a Anna Castillo.

Petra reconoce que se enamoró del guion en cuanto lo leyó. “El guion me encantó, me parecía una dulzura, pero había dos escenas que yo no quería hacer”, cuenta la actriz en ‘Más de uno’. Entonces, Petra llamó a su representante diciéndole: “Me encanta, dile que es un guion precioso, pero que no lo voy a hacer”.

La actriz no quería realizar algunas escenas de la película

Ante la negativa de la actriz, el director de la película, David Martín de los Santos, que había pensado en Petra como protagonista al escribir la trama, quiso hablar directamente con ella.

“En cuanto vi a David supe que me iba a convencer”, recuerda Petra, quien se resistía a interpretar las escenas de contenido más erótico. “Yo no quería que mis nietos vieran la película y dijeran ‘mira la abuela lo que era, tanto decir…’”, se ríe.

La película me ha hecho ver que realmente la gente puede cambiar interiormente

En ese momento, el director le hizo “una declaración de amor artístico” y le aseguró que iba a hacer lo que ella quisiera: “Vamos a llegar a donde tú quieras, y si no lo quieres, no lo haces, pero quiero que estés en la película”. Al escuchar eso, Petra reconoce que se emocionó al sentirse tan querida y saber que “para ese director eres la elegida”.

"Estar en un grupo de teatro independiente nos dio la libertad que nadie tenía"

Sobre sus inicios en el teatro, Petra Martín asegura que el hecho de “ser hippie y estar en un grupo de teatro independiente nos dio una libertad que nadie tenía en este país”.

Tras hacer la película, la actriz ha modificado su perspectiva sobre el cambio. “Me ha hecho ver que realmente la gente puede cambiar interiormente” y, por tanto, la relación con los otros también cambia.

Estar nominada a los Goya tiene una repercusión impresionante, “la gente cambia el trato contigo”, se produce un cambio profesional, asegura.