En el Teatro Romano de Mérida

Pepón Nieto presenta 'Los hermanos' de Terencio: "La música es un personaje más de la obra"

Hoy Pepón Nieto que promociona su quinta participación en el Festival de Teatro de Mérida con la obra 'Los Hermanos' de Terencia que interpretará del 20 al 24 de agosto. Ha destacado la experiencia inigualable que es actuar en el Teatro Romano de Mérida, "supone un antes y después para cualquier actor". Ha calificado el periodo de ensayo de la obra como muy bonito en el que han conseguido parecer una compañía con años de experiencia cuando es un grupo de actores relativamente nuevo. Algunos de los actores han aprendido incluso a tocar instrumentos explícitamente para esta obra. Ha destacado del teatro clásico sus textos maravillosos con una "capacidad literaria increíble".