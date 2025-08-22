Pepe Viyuela y Alexandra Jiménez presentan 'Sin Cobertura': "La película es un cuento precioso"

Los actores Pepe Viyuela y Alexandra Jiménez han visitado los estudios de Más de uno para promocionar Sin Cobertura, la nueva película de Atresmedia en la que participan. El filme narra un viaje en el tiempo desencadenado por el deseo de una niña de hacer desaparecer los teléfonos móviles.

"Es un cuento precioso", ha señalado Viyuela, que interpreta a un obispo malvado, aunque incapaz de resultar antipático porque, en palabras del propio actor, "es demasiado tonto". Rodada íntegramente en localizaciones de Euskadi, los intérpretes han destacado la fuerza visual de los escenarios, a los que describen como “paisajes mágicos”. También han subrayado el papel central de las mujeres en la historia.

Para su personaje, Alexandra Jiménez tuvo que aprender un texto en chino con la ayuda de un profesor particular, aunque bromeó asegurando que acabará “en la papelera de reciclaje”. La actriz compartió reparto con Ernesto Sevilla y un elenco variado procedente de diferentes provincias como Carmen Ruiz y Salva Reina.

En cuanto a la intensa campaña de promoción, Jiménez confesó que no le supone un esfuerzo: "Cuando te gusta lo que has hecho, no te importa". Además, aprovechó la entrevista para reivindicar la experiencia de acudir al cine, un hábito que considera casi "raro" hoy en día: apagar el móvil y compartir la proyección con desconocidos en una sala, un ambiente que definió como "mágico" y distinto al que se vive desde casa.

La intérprete recordó también su formación en ballet clásico, disciplina que, según explicó, le proporcionó habilidades clave para la interpretación, como el control del espacio, del cuerpo y la escucha al compañero en escena.