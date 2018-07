Pedro Sánchez: "No voy a hacer presidente ni a Pablo Iglesias ni a Rajoy"

El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, descarta en Más de uno hacer presidente tras el 26J tanto a Mariano Rajoy como a Pablo Iglesias. Considera que "entre lo malo y lo peor", hay un proyecto como el del PSOE que "suma". Además, a la espera del resultado de las urnas, señala que "su deseo no es perpetuarse en política" y valora el caso del guardameta, David De Gea .

Durante la entrevista de Carlos Alsina, reconoce que vivió un "momento indignante" con la publicación del vídeo por el que le han tildado de "racista" , por su gesto en el que se limpió las manos, tras dar la mano a un niño de raza negra. Comenta que se "está intentando tergiversar una realidad ajena" y critica especialmente a Cifuentes y a García Albiol por sus reacciones. Además, explica que "nadie del PP ni de Podemos me han llamado para rectificar".

Sánchez lamenta que "en esta campaña se haya hablado más de encuestas que de pensiones" e insiste que sus principios son no apoyar ni a un Gobierno del PP, ni a un Ejecutivo que quiera fragmentar España ni a ningún Gobierno que cuestione la viabilidad económica y social. Comenta que " de esos tres puntos, Pablo Iglesias no cumple dos", por lo que invita al líder de Podemos a meditar y pensar "si quiere un Gobierno de progreso como el del PSOE o bloquear la situación para siga un Ejecutivo como el de Rajoy".

Para Sánchez, la lección de estos seis meses es que "el PSOE es el que más ha hecho para cambiar las cosas en este país", algo que tiene claro que se verá reflejado en las urnas y que permitirá que se pueda lograr el pacto de las fuerzas políticas españolas que "están por el cambio". Sin embargo, cree que "al final si triunfan las tesis más radicales de Podemos, será más difícil el acuerdo". Además, se muestra convencido que "en Podemos hay gente que quiere cambiar las cosas" y en sus conversaciones con ellos defiende haber demostrado que "no voy a ser presidente del Gobierno a cualquier precio".

En caso de sacar peor resultado el próximo 26 de junio que en los comicios del 20D, afirma que "mi futuro lo van a decir los españoles y los socialistas en el próximo congreso que toque". Considera que "el PSOE no es de Pedro Sánchez y está por encima de las personas". El líder socialista adelanta que "al igual que no quise ser presidente a cualquier precio, tampoco aspiro a perpetuarme en política". Aunque sí que destaca, de cara a su futura continuidad, que "en estos meses he sentido la lealtad interna del partido".

Sobre el caso que afecta al portero de la selección española, David De Gea, dice que "hay que respetar la presunción de inocencia siempre y dejar trabajar a los jueces". Se muestra partidario de ponerse del lado de la víctima y sostiene que el guardameta del Manchester United "es un referente para todos los niños", motivo por el que a su juicio "hay que exigirle ejemplaridad".