Paz Padilla, encantada con su papel en 'Cuerpos Locos': "El público infantil es el más agradecido"

Paz Padilla ha visitado el espacio de humor de Más de uno para presentar la película que protagoniza, "Cuerpos locos", que se estrena este viernes en todos los cines. La película, dirigida por Ana Murugarren, aborda el conflicto entre dos generaciones, una madrastra y su hijastra.

Tras quedarse viudo, un padre se casa con una nueva mujer a la que su hija detesta porque cree que pretende sustituir a su madre. Con el tiempo, la madrastra también empieza a odiar a la niña, que resulta insoportable. Pero el destino da un giro inesperado: por un accidente, ambas protagonistas intercambian sus cuerpos. Desde ese momento, tendrán que ponerse literalmente en la piel de la otra, lo que las llevará a comprenderse mutuamente y a reconciliarse.

"Tengo más arrugas que un cartón de bombillas", bromeaba Paz Padilla cuando recordó el momento cuando le ofrecieron el papel de hacer de niña, sin embargo, ha destacado lo que su hija le dijo aquel día: "Si alguien puede hacer de niña en España, eres tú, que estás loca".

Padilla ha elogiado la interpretación de su joven compañera de reparto: "La niña es buenísima", ha destacado, subrayando además que el público infantil es el más agradecido por su espontaneidad y sinceridad. Según la actriz, 'Cuerpos locos' es una película que habla de emociones, empatía y de ponerse en el lugar del otro, con momentos de humor y también de gran ternura.

Durante la conversación, reivindicó la importancia de volver al cine y dejó una reflexión particular: "Todos los niños deberían tener un hermano mayor".

Intercambio de cuerpo con Carlos Alsina

En el tramo final, Paula Púa lanzó una divertida duda: si le compensaría cambiar su cuerpo por el de Carlos Alsina, valorando las ventajas —vivir en una mansión, por ejemplo— y los inconvenientes, como tener que madrugar todos los días y levantarse a las ocho de la mañana (por lo menos). También imaginó los posibles pros y contras de que Alsina intercambiara su cuerpo con Leo Harlem, Goyo Jiménez o incluso Pedro Sánchez.