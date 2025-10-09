Patricia Ayuela, CEO de Línea Directa: "El valor de ser directo no es para nosotros una frase vacía, se trata de trasladar nuestra humanidad y profesionalidad"

La consejera Delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, ha acudido a Más de uno para conversar con Carlos Alsina por el 30 aniversario de la compañía aseguradora. Ayuela ha comenzado mandando un saludo a todos los asegurados de línea directa que también son oyentes del programa Matutino de Onda Cero de los que también depende en parte el éxito de la empresa.

"Nacimos con un modelo de negocio totalmente revolucionario: nadie había vendido un seguro por teléfono", ha recordado la consejera delegada. En sus inicios, Línea Directa centró su actividad en los seguros de automóvil, pero con el tiempo amplió su oferta a hogar, salud, pymes y mascotas. Ayuela ha subrayado una de las primeras frasea que le dijeron cuando entro en la empresa y que resume su filosofía: "El cliente puede llegar por el precio, pero se queda por el servicio".

Hoy la compañía cuenta con 3,6 millones de clientes, más de 1.000 millones de euros de facturación anual, 2.400 empleados y cotiza en bolsa. Alsina ha destacado durante la entrevista el icónico teléfono rojo, símbolo de la cercanía con el cliente desde sus comienzos.

"El valor de ser directo no es una frase vacía: es trasladar nuestra humanidad y profesionalidad", ha explicado Ayuela, que ha insistido en la importancia del trato personal. "Aunque gestionemos cientos de miles de casos al año, sabemos que para cada cliente ese es el suyo, lo que le está ocurriendo a él". Esa mezcla de profesionalidad y empatía es, según ella, el rasgo que define a quienes trabajan en la compañía. También ha reivindicado la transparencia como valor esencial, frente al estigma de la "letra pequeña" que históricamente ha acompañado al sector asegurador.

Programa especial desde Línea Directa

El programa Más de uno se ha emitido hoy desde la sede central de Línea Directa para celebrar el 30 aniversario de la compañía aseguradora, sus Marta García Aller, Rubén Amón y el resto de tertulianos han analizado la actualidad informativa, mientras que Goyo Jiménez, Paula Púa o Leonor Lavado, entro muchos colaboradores han aportado humor y entretenimiento al resto de la mañana.

Futuro, innovación y talento

De cara al futuro, la consejera delegada ha afirmado que la ambición de Línea Directa es seguir creciendo acompañando a sus clientes. "Queremos ser cada vez más digitales, más innovadores y más ágiles para adaptarnos a las distintas necesidades de las personas", ha señalado. Alsina, por su parte, ha destacado la creciente demanda de inmediatez que afrontan las empresas en todos los sectores.

Ayuela también ha destacado la plantilla como una de las grandes fortalezas de la empresa. "Sienten la compañía como suya. Tenemos una cultura de meritocracia y una organización joven, pero con perfiles de gran experiencia que llevan más de treinta años de y compromiso". Antes de despedirse, la CEO ha enviado un mensaje de agradecimiento y felicitación a los 2.400 empleados y 3,6 millones de clientes que forman parte de Línea Directa.