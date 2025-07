Pasajeros atrapados trece horas en un AVE: "Estamos desesperados"

Una incidencia en la catenaria detectada a las 20:50 horas del lunes ha provocado que 27 trenes hayan sufrido retrasos, algunos incluso todavía no han sido remolcados. Es el caso del tren en el que viajan Alejandro y Elena, dos pasajeros con los que ha hablado Carlos Alsina que llevan 13 horas parados cerca de Cobeja, un pueblo de Toledo.

El tren salió de Madrid ayer a las 20:00 horas, aunque debería haber salido a las 19:35 horas. Tan solo 20 minutos después se paró y desde ese momento se cortó el suministro. "Estamos desesperados", ha manifestado Alejandro. Además, ha destacado que aunque la noche más o menos la han pasado bien, "ahora que aprieta el calor, se nota", porque el aire acondicionado se paró cuando empezó la incidencia.

"Hemos aguantado a base de agua y bocadillos que nos han traído durante la noche" explicaba Alejandro. Ha señalado que hay menores en el tren, de hecho él venía de hacer un voluntariado con un grupo de chavales. "La gente demasiado bien se está comportando, no ha habido ningún incidente" ha recalcado.

En el caso de Elena, ha contado que el pasajero que tiene delante es de Rumanía y que le ha sorprendido el comportamiento de la gente. "En Rumanía no sé si la gente se comportaría así" le ha confesado a Elena.

Una mujer ha tenido que ser evacuada en ambulancia

Alejandro ha contado que, a pesar de que han propuesto que vayan con furgonetas a rescatarlos, el personal de seguridad lo ha descartado porque hay ambulancias y si hubiera un problema, solo hay un carril y podría colapsarse.

De hecho, Elena ha contado que una mujer con un marcapasos ha tenido que ser evacuada porque decía que no se encontraba bien. "El personal sanitario ha tenido que atender a varias personas por ataques de ansiedad, otra persona con una cardiopatía... ". En su caso llevan así desde las 16:00 horas porque el primer tren que cogieron salió de Alicante, hizo una parada en Madrid y salieron destino Córdoba a las 20:00 horas.

Mientras hablaba con Carlos Alsina, el tren ha comenzado a moverse, pero sin luz ni nada, porque les estaban remolcando. La gente ha empezado a aplaudir, si bien a Elena no le ha parecido oportuno. "15 horas en un tren para ir de Madrid a La Sagra y vuelta a Madrid no me parece para aplaudir" ha lamentado.

Adif ha informado de que los trenes Madrid-Sevilla no circulan hasta nuevo aviso

Esta decisión de devolverles a Madrid se debe a que Adif ha comunicado que los trenes con origen/destino Madrid y/o Sevilla no circularán hasta nuevo aviso. Esto es, según el aviso, por "la dificultad del rescate de dos trenes afectados por la incidencia y la prolongación en los trabajos de la catenaria".

A las 22:00 horas se recuperó la tensión, pero hasta las 00:30 horas no comenzaron a reanudar su viaje progresivamente algunos de los trenes. Si bien, no lo hacían con a la velocidad normal porque solo podían circular por una de las vías. Incidencia que todavía continúa y por la que cientos de personas están todavía atrapadas.