Paco Plaza y Ricardo Gómez sobre el papel de la tauromaquia en 'La suerte': "Nuestros prejuicios nos impiden acercarnos al otro de manera limpia"

La jornada cultural de hoy en Más de uno ha tenido como protagonistas a Paco Plaza y Ricardo Gómez, que han visitado los estudios de Onda Cero para presentar su nueva serie "La Suerte". Dirigida por Plaza y protagonizada por Gómez, la ficción narra la convivencia entre un torero y su cuadrilla de gira por España junto a un joven taxista. Una historia sobre "dos mundos que comparten las mismas calles, pero que apenas se conocen".

Durante la entrevista con Carlos Alsina, ambos reflexionaron sobre los prejuicios y las barreras sociales que separan a quienes piensan distinto. “Hay mucho debate interno —explicaba Paco Plaza—, nuestros prejuicios nos impiden acercarnos al otro de manera limpia. Lo que somos es producto de las circunstancias que nos han rodeado”.

Plaza subrayó que en toda la serie no aparece ninguna imagen de una corrida de toros: "Teníamos muy claro que no queríamos mostrar imágenes que hiriesen la sensibilidad de nadie. Queríamos poner el foco en las personas que viven el mundo taurino más allá de las plazas".

Ricardo Gómez interpreta a un joven taxista que combina su trabajo con el estudio de las oposiciones a abogado del Estado. Su personaje se ve envuelto en un universo que choca con su racionalidad: el del torero y su cuadrilla. "Uno de los conflictos que tuve que afrontar como actor —explicó— fue llegar a otras ciudades donde mi personaje carecía de licencia para ejercer".

El origen de la historia: el backstage de Morente

"Teníamos muy claro que queríamos rozar la caricatura sin dejar de ser realistaas", añadió Paco Plaza, subrayando el tono entre el humor y la profundidad con que se ha tratado el relato. El propio director reveló el origen del proyecto: "Todo empezó porque Pablo Guerrero y yo acabamos, por casualidad, en la habitación de Morante después de una corrida. Una constelación de personajes insospechados: políticos, cantantes… De ahí nació la chispa de investigar este universo".

"Lo que atrae es lo excepcional —afirmó Plaza—. La tauromaquia es una excepción en el sistema; su mera existencia está fuera de lo ordinario. Esa relación tan directa con la muerte no la tenemos en la vida cotidiana. Lo que es innegable es que no son personas normales: nos hacen sentir que hay mundos que no son el nuestro".

El director reflexionó también sobre la mirada actual hacia ese mundo: "Es como si ahora no quisiéramos mirar hacia allí, pero sigue siendo parte de cómo nos ve el mundo". La serie, explicó, "trata de dos mundos que conviven por las mismas calles, pero que se desconocen; como en la cápsula cerrada del taxi, no les queda otra que escucharse".

'La Suerte' cuenta con la participación de Arturo Valls y Leiva, entre otros. Ricardo Gómez destacó además su trabajo con Óscar Jaenada, quien interpreta al matador protagonista: "Su presencia como actor tiene el mismo halo espiritual que rodea al torero"