Pablo López recupera su relación con la infancia en su single 'El niño del espacio': "Es un privilegio poder tener ilusión"

Pablo López ha sido uno de los invitados estrella de Más de uno este martes. El cantante, declarado fan del programa, confesó que lo tiene incluido en su rutina diaria: "pódcast, Monólogo de Alsina y a correr por la calle". Incluso contó que a veces lo escucha dos veces porque se le queda corto para la carrera, aunque en días más tranquilos con una repetición le basta.

El artista está trabajando en un nuevo álbum y acaba de presentar su último single, 'El niño del espacio'. Con las entradas de su próxima gira ya a la venta, Alsina le preguntó por la presencia constante de la infancia en sus canciones. Pablo explicó que expresarse desde la música implica a menudo asomarse a esa etapa "más soñadora de la vida", un lugar al que uno tiende a refugiarse. Aun así, destacó que "es un privilegio poder tener ilusión", y que también es necesario “salir a ese balcón” para poder tocar desde ahí.

Algunas anécdotas de su vida

Los guionistas del programa prepararon un divertido concurso en el que Pablo tuvo que competir con los cómicos de Más de uno para comprobar si sabía más sobre su propia vida que ellos. Entre pregunta y pregunta, el artista recordó anécdotas tan curiosas como el día que abrió la puerta del baño de un tren y se encontró dentro a Niña Pastori.

También rememoró la ocasión en la que actuó en la embajada de Estados Unidos ante la entonces primera dama, Jill Biden. Justo antes de sentarse al piano hizo una broma sobre el helicóptero que sobrevolaba la zona y, para su sorpresa, la mandataria se lo tomó al pie de la letra… y el helicóptero fue retirado.

Para cerrar, contó entre risas la situación en la que unos fans lo confundieron con Melendi y, al intentar aclararlo, llegaron incluso a amenazarlo con difundir que "Melendi era mala persona". Una anécdota que él recuerda con humor.