La ópera: el arte de cantar historias

Este miércoles en Más de uno nos hemos acercado a los teatros para escuchar más de cerca la ópera. Este género musical surge a finales del siglo XVI y principios del XVII en Florencia, Italia. Fue impulsada por la Camerata Bardi, un grupo de humanistas, músicos y poetas reunidos bajo el patrocinio del conde Giovanni de' Bardi. Su propósito era revivir los dramas griegos a través de la música, buscando dotarlos de mayor expresividad y grandeza.

La primera ópera reconocida como tal fue El Orfeo de Claudio Monteverdi (1607), considerada el punto de partida de este género. La ópera puede definirse como "historias que se cantan". Narra relatos de amor, mitología, intrigas políticas o pasiones humanas acompañados de música orquestal. Al igual que los musicales, la ópera combina dramaturgia y canto para transmitir emociones intensas.

Begoña Gómez de la Fuente conversa con uno de profesionales de esta música, José Manuel Zapata es tenor y lleva más de veinte años sobre los escenarios. Ha actuado en teatros de prestigio como el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, el Liceo de Barcelona o la Ópera de Berlín. Además de cantar, es divulgador, creador de espectáculos y director de orquesta.

También con la soprano granadinaMariola Cantarero (1978) que es considerada una de las grandes voces del bel canto. Ha interpretado con éxito títulos como La Traviata, Rigoletto o La Bohème, y ha recibido premios como el Ópera Actual o el Ojo Crítico de RNE. Su carrera internacional la ha llevado a teatros de Europa, América y Asia.