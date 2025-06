Nathalie Poza: "Es muy bonito, en los tiempos en los que estamos, volver a invocar la compasión"

Carlos Alsina ha entrevistado este jueves a la actriz Nathalie Poza en Más de uno con motivo de la representación de Un tranvía llamado deseo, la célebre obra de Tennessee Williams, en la que interpreta el complejo papel de Blanche DuBois.

Alsina ha iniciado la conversación leyendo una carta del propio autor en la que explicaba sus intenciones al escribir la obra: "Cada persona ve al otro con un cristal nublado por nuestra vanidad, nuestros miedos y nuestros deseos... el público debe sentir lástima por Blanche, sin crear un villano despiadado en el personaje Kowalski". Unas declaraciones que ha emocionado a Poza, quien ha afirmado que "es muy bonito en los tiempos en los que estamos volver a invocar la compasión" Un propósito que resuena con la propuesta actual, ya que, como ha explicado Poza, el personaje de Stanley Kowalski es complicado: un hombre que canaliza su frustración a través de la violencia hacia quienes le rodean, especialmente Blanche.

En esta versión, se ha respetado el libreto original de Williams, traducido directamente del inglés, y se han recuperado pasajes que fueron eliminados en la versión cinematográfica: la paliza de Kowalski a su esposa embarazada o la homosexualidad del primer amor de Blanche, elementos que dotan de mayor profundidad al drama. "No hay ni buenos ni malos, ninguno de los personajes se libra", ha dicho Poza. "Durante toda la obra se pelean unos con otros porque no se reconocen, no se ven".

Sobre Blanche, Poza ha explicado: "Es una mujer con una sensibilidad especial que viene de un mundo que desaparece, que se encuentra en un momento vital en el que o te ayudan… o te vas". Aunque reconoce que el papel fue muy duro al principio, ahora lo afronta con otra energía: "Voy muy contenta al teatro, estoy muy bien acompañada".

La dirección de la obra es de David Serrano, Pablo Derqui en el papel de Stanley Kowalski; María Vázquez como Stella Kowalski; Jorge Usón como Harold Mitchell; Carmen Barrantes como Eunice Hubbel; Rómulo Assereto como Pablo; Mario Alonso como Steve y Carlos Carracedo en el papel de "joven". La obra se representa en el Teatro Español de Madrid hasta el próximo 27 de julio.

Nueva miniserie: 'Furia'

Por otro lado, también ha hablado sobre 'Furia' la nueva miniserie de HBO que estrenará el próximo 11 de julio. En ella cada episodio está protagonizado por una actriz diferente, además de Nathalie, completan el reparto Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Pilar Castro, Alberto San Juan, Claudia Salas, Ana Torrent, Pedro Casablanc y Pepón Nieto. Está escrita y dirigida por Félix Sabroso.