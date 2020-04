Moreno Bonilla: "En algunos momentos se está abusando del estado de alarma"

Sobre que se haya elegido como unidad de medida para el plan de desescalada las provincias y no los municipios, dice que hay muchas dudas sobre esto y sobre cómo va a quedar, porque convivir con varias provincias en diferentes fases sin movilidad, va a ser complejo.

Pide que se faciliten datos exactos sobre la evolución de la pandemia en cada provincia para saber cuáles pueden estar en fase uno. Comenta que en Andalucía, las provincias de Huelva y Almería y alguna comarca podrían estar en fase uno.

Por otro lado, sobre si hay margen para que el gobierno autonómico andaluz incorporare la medida de la toma de temperatura a los clientes, explica que sería razonable que esto se hiciera y sería de sentido común.

En cuando a si cree que Sánchez está abusando de la fórmula del estado de alarma, piensa que sí, y opina que "el estado de alarma no podemos extenderlo más allá de lo razonable, no me parecería razonable extenderlo hasta finales de junio". Reclama además que se tome en cuenta la opinión de las CCAA antes de la toma de decisiones. "Hace falta, rigor, transparencia y serenidad dentro del Gobierno a la hora de tomar decisiones", afirma.

Asegura que el PP no va a presidir la Comisión Parlamentaria en Andalucía para negociar medidas conjuntas para la recuperación económica y social de Andalucía.

