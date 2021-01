Monumental cabreo de Escrivá durante la entrevista con Alsina por el cálculo en el cómputo de las pensiones

Carlos Alsina ha mantenido una tensa entrevista en Más de uno con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, tras ser preguntado sobre las pensiones. Además, se ha pronunciado sobre el acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo.

"Es decepcionante"

El ministro ha mostrado su enorme enfado con la manera en la que los medios de comunicación han tratado la noticia de las pensiones. Habla de "desconcierto e incluso decepción de que la presenten con una narrativa que nunca me habrán oído a mí, sino que se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe". Por ello, aconseja que "escuchen al ministro responsable y no a lo que viene en otros sitios".

Asegura que tal y como lo han explicado "no han sido consistentes" con el plan que han mandado a Bruselas y con los elementos centrales de todas las reformas. En cuanto se refiere al poder adquisitivo de las pensiones, llevar la edad de jubilación a la edad legal, que los autónomos coticen por ingresos reales y al complemento de maternidad.

"Tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato y en eso estamos, esa es la parte más difícil de precisar de todo lo que hay y esto es lo que está en el Pacto de Toledo, lo que hemos contado y lo que hemos mandado a Bruselas", aclara. Por lo que especifica que todavía no saben "qué van a hacer" porque están "todavía haciendo cálculos para saber cómo responder a lo que les ha pedido el Pacto de Toledo" debido a que "el marco laboral ha cambiado tanto en los últimos años que hay que hacer un análisis riguroso".

"Leanse el documento del Pacto de Toledo que es muy interesante"

Por ello, critica que "en medio de esos cálculos intermedios, alguien los ha cogido y ha hecho una narrativa" que no es real. Asimismo, ante la pregunta de Alsina a por qué no salió a desmentir la información en diciembre y lo dice ahora un mes después, Escrivá alega que "no puedo estar saltando a la cantidad de cosas como esta. No voy a estar reactivo a cosas sobre lo que yo elaboro y constituyo", "leanse el documento del Pacto de Toledo que es muy interesante y ahora déjennos trabajar con los agentes sociales", recomienda.

Reitera que están "trabajando con la máxima discreción con los agentes sociales" y que por lo tanto no van a "estar en el juego". "No creo que tenga que salir a desmentir", recalca, aunque confiesa que cada vez que han sido preguntados, han dicho que no sabían de qué hablaban en estas informaciones. Además, pide que no se confunda a los 10 millones de pensionistas que tiene el país, "estamos desviando la atención a un tema que no ha existido ni va a existir".

"El sistema de pensiones español es bastante sostenible"

Por otra parte, al ser preguntado sobre si cree que las pensiones tienen que subir aunque todo lo demás empeore, Escrivá explica que "el poder adquisitivo de las pensiones tiene que estar garantizado" porque "da certidumbre" y confirma que "es bastante sostenible", ya que va destinado a ello el 12% del PIB.

"Nuestro punto de partida es muy manejable", declara y aboga por reconstruir el concepto del poder adquisitivo de los pensionistas para que no se les pueda recortar. También sostiene que están estudiando los ajustes paramétricos "para que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal".

En cuanto a la lealtad de los miembros del gabinete, el ministro se sorprende porque, según corrobora, "las cosas funcionan realmente bien" y sin embargo, "hay una brecha monstruosa entre las determinadas realidades que se transmiten hacia fuera" y las que él vive.

Prórroga de los ERTE

Sobre los ERTE, Escrivá especifica que han podido acotar bastante el gasto y aclara que va a suponer un gasto de "cinco mil millones de euros de aquí a mayo". Cifras a los que se suma los sistemas de protección de los autónomos con otros dos millones de euros, lo que supone un total para el primer semestre de siete millones de euros. También se muestra optimista con que la vacunación contra el coronavirus funcione y se pueda llegar a la normalidad.