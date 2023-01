Miquel Iceta, sobre los independentistas catalanes: "Están más débiles y más enfrentados que nunca"

Coincidiendo con la cumbre hispano-francesa entre Pedro Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron, asociaciones y partidos independentistas organizaron ayer una manifestación en Barcelona para reivindicar que el procés sigue vivo.

El Gobierno de la Generalitat esperaba que esa manifestación sirviera para demostrar la fuerza del independentismo en Cataluña y el ex presidente, Carles Puigdemont, aseguró que sería una "movilización histórica". Sin embargo, según las cifras de la Guardia Urbana, a la protesta asistieron 6.500 personas, lo cual supone un fracaso respecto a la asistencia que esperaban los convocantes.

El independentismo pierde fuerza

El ministro de Cultura y presidente del PSOE en Cataluña, Miquel Iceta, estuvo ayer en la cumbre con Sánchez y Macron donde se firmó el primer Tratado de Amistad entre ambos países.

En relación al futuro del independentismo catalán, Iceta asegura que "están más débiles que nunca y más enfrentados que nunca". La manifestación de ayer fue la prueba de que "si lo que querían era dar un golpe de fuerza, se equivocaron y, más bien se tiraron un tiro en el pie", dice.

Para el Gobierno catalán, el argumento de la Moncloa según el cual el procés se ha acabado es una provocación. En este sentido, Iceta advierte que el independentismo no ha desaparecido, pero sí han abandonado las vías unilaterales de independencia "por inútiles y perjudiciales para el propio movimiento independentista".

No se llegará a un acuerdo sobre el referéndum

La mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán no se ha terminado "porque no se ha terminado el diálogo", pero no se reúne porque "no hay acuerdos significativos que llevar a la mesa". No obstante, el ministro de cultura insiste en que la mesa de diálogo no sirvirá para "llegar a un acuerdo sobre una cosa en la que no hay acuerdo, que es el referéndum", como quieren los independentistas.

Un referéndum de autodeterminación nunca se va a celebrar

Recientemente el líder del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado en contra de un referéndum de autodeterminación y la realización de ningún tipo de consulta sobre un estatuto de autonomía en Cataluña. Por su parte, Miquel Iceta comparte la postura de su compañero de partido y esplica que es la Constitución la que establece sobre qué puede haber referéndum y quién puede convocarlo.

Debido a esto, el socialista asegura que "un referéndum de autodeterminación, como quieren los independentistas, nunca se va a celebrar".

Fallo en los conceptos y contenidos del planteamiento independentista

La Constitución también establece que, si se reforma el estatuto de autonomía de Cataluña, se debe someter a al referéndum de los catalanes, por lo que, en base a la Carta Magna, sí "hay referéndum posible".

No obstante, Iceta insiste en que eso no se va a producir en un tiempo que se estime razonable, y prefiere ser claro en esta cuestión para evitar malinterpretaciones: "no es un problema de calendario, es un problema de conceptos, de contenidos. En estos momentos, y por el tiempo que uno pueda especular, no va a haber referéndum", sostiene tajantemente.