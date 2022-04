La ministra Carolina Darias aclara dudas sobre el uso de las mascarillas en el trabajo

La nueva norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros estableció el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores. Sin embargo, ésta se mantendrá en centros sanitarios, residencias, farmacias y en el interior de los transportes.

En los centros de trabajo, por su parte, serán los servicios de prevención de riesgos laborales los que valoren la necesidad de llevar mascarillas, si bien la ponencia lo aconseja cuando la distancia interpersonal sea inferior a 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio.

Mascarillas en los puestos de trabajo

En el primer día de vigencia de esta norma, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en 'Más de uno' en que "la filosofía del real decreto es que las mascarillas dejan de ser obligatorias" pero recalca que "depende de las características del puesto de trabajo".

Si los servicios de prevención no dicen lo contrario, la regla general es que no

De acuerdo a la nueva norma, los trabajadores no deberían llevar mascarillas en el trabajo; "si los servicios de prevención no dicen lo contrario, la regla general es que no". En el caso de las empresas pequeñas que no tengan esos departamentos de riesgos laborales, Darias recalca que "la regla general es que no se lleve la mascarilla".

En el caso de existir una buena ventilación y una distancia prudencial en los puestos de trabajo, el uso de las mascarillas "no es obligatorio"

"Es el momento oportuno para retirar las mascarillas"

Darias sostiene que el Gobierno ha tomado la decisión de eliminar las mascarillas en interiores debido a la "altísima cobertura vacunal que tiene nuestro país", lo que ha impulsado llevar a cabo "un cambio en el sistema de vigilancia de la pandemia".

Así, en contra del criterio de algunos epidemiólogos que ven prematura esta decisión, Carolina Darias considera que "es el momento oportuno para retirar la mascarilla en interiores".

Llamamiento a la prudencia y al uso responsable de las mascarillas

A pesar de ello, la ministra recuerda que "la pandemia sigue entre nosotros pero se comporta de manera distinta". Por este motivo, hace un llamamiento al uso responsable de las mascarillas y acepta que cada individuo la lleve si así lo considera.

Vídeo de la entrevista