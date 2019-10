Martirio: "No me gusta que me digan que canto bien, me gusta ver los ojos brillantes después de una actuación"

Martirio presenta en Más de uno su último álbum, 'A Bola de nieve', un pequeño homenaje al artista cubano, comenta, "es la voz desnuda del alma" . Además, explica que siempre ha hecho la música que ha querido, "jamás he estado en la industria del dinero" , recuerda. Asimismo, asegura que a ella no le gusta que le digan que canta bien, sino que prefiere "ver los ojos brillantes después de una actuación" .

Martirio, recuerda en Más de uno a Bola de nieve, "fue un intérprete, compositor, artista y showman cubano" y añade "uno de los más grandes que ha habido de la emoción y pasión". Asimismo, insiste en que para ella "es fundamental la verdad en la voz" y "Bola de nieve es la voz desnuda del alma".

Además, insiste en la importancia que es llegar al alma de los oyentes, "no me gusta que digan 'qué bien cantas', me gusta ver los ojos brillantes después de una actuación". Por ello, asegura que siempre ha hecho lo que ha querido porque ha "tenido el dinero para pagarlo" y afirma que no puede "hacer nada que no le salga del corazón" por lo que "jamás ha estado en la industria del dinero".

Aquí puedes ver la entrevista completa a Martirio en Más de uno