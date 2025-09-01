Marta Fernández, ganadera afectada por los incendios: "La administración nos está poniendo trabas para todo"

Durante el programa especial que Carlos Alsina ha realizado desde algunas de las zonas afectadas por los incendios en las comarcas de La Cabrera, El Bierzo y Valdeorras, ha hecho una conexión con Onda Cero Zamora para conocer la situación de la región de Sanabria que también se ha visto afectada por los fuegos. Ha conversado con Marta Fernández, una ganadera de la localidad de Ribadelago que ya fue entrevistada la semana pasada en Más de uno por Miguel Ondarreta.

Marta ha comenzado denunciando que en la ayuda que están recibiendo por parte de la Junta de Castilla y León es insuficiente, "estamos recibiendo paja y pienso, todo ganadero sabe que la paja no alimenta". Ha destacado que el boletín oficial de la comunidad ha establecido la entrega de forraje a los ganaderos afectados, sin embargo, "yo aquí no he visto nada". "El ganado está sufriendo", ha añadido, destacando que se trata de una raza de alta montaña que está acostumbrada a estar en la sierra hasta entrado noviembre.

Marta ha vuelto a destacar su petición de poder trasladar su ganado a un pasto que se ha librado de las llamas donde por el momento tiene vetado acceder, la administración aún no ha respondido siquiera a su petición, "nos están poniendo trabas para todo".

Falta de servicios en el mundo rural

Ha denunciado también las restricciones al trabajo de limpieza de los vecinos en los montes, "antes se tocaba a concejo y se limpiaban los caminos y el monte, subías a ver el ganado e ibas quitando una escoba de allí, una hoz de ahí", la ganadera asegura que ahora ya no se puede ni caminar con una navaja o una hoz por el monte, "como va a venir la gente a los pueblos si nos están poniendo trabas a todo".

Además, ha señalado la falta de servicios que hay en el pueblo donde las cañerías son las mismas que hace 66 años, cuando se construyó el pueblo, la cobertura solo llega para determinadas compañías telefónicas, sufren cortes constantes de luz y solo algunas cadenas de televisión se pueden ver, ahora ya ninguna, ya que el repetidor ha sido pasto de las llamas, la fibra tan solo ha llegado al pueblo nuevo mientras el viejo continúa aislado.

Una nueva tragedia 66 años después

Ribadelago sufrió ya una tragedia hace 66 años cuando una presa que se encontraba río arriba reventó y miles de litros de agua arrasaron el pueblo en cuestión de segundos, matando a 144 de los poco más de 500 vecinos que tenía la localidad entonces. Los peritos destacaron que las causas de la ruptura fueron las técnicas y materiales defectuosos utilizados en su construcción.

Inseguridad ante el futuro

Respecto a las ayudas que están llegando a los ganaderos, ha mostrado su suspicacia, "todo viene bien, pero puede ser pan para hoy y hambre para mañana", sospechando que en cuanto pase la ola mediática les dejaran de lado. Todavía se encuentra contabilizando las cabezas de ganado que han perdido que son al menos 15, "las más difíciles son las jatinas de un año que no sabemos si han bajado sus madres". Para finalizar ha lanzado un mensaje a los políticos: "que miren por el pueblo, que nos miren".