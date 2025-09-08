María José Mas, neuropediatra del Hospital Santa Tecla de Tarragona: "La pantalla es una oportunidad educativa"

Carlos Alsina ha querido contar con la opinión de María José Mas, neuropediatra del Hospital Santa Tecla de Tarragona, para hablar sobre el impacto de las pantallas en el proceso educativo de los más pequeños. Para comenzar, María José, ha recordado la opinión de Sócrates sobre la palabra escrita, que dificultaba la memoria, causaba confusión y dificultaba el debate, por lo que frente a ella defendía la mayeútica.

Lo negativo no es el qué, es el cómo se ha hecho una introducción masiva de las pantallas en las aulas sin tener en cuenta sus beneficios. Existen buenas aplicaciones como el uso participativo de una tablet o la personalización de la educación que facilitan en gran manera este tipo de disposivos, por último, la cuestión de la vida real, donde sí que están permanente presentes las pantallas a las que los niños también tienen acceso.

María José ha afirmado que nos encontramos en un momento pendular, donde a la llegada descontrolada de las pantallas se está respondiendo con medidas de corte drástico. "Creo que es muy importante entender que las pantallas no son solo un juego, sino que se puede acceder a mucha información a través de ellas". Ha afirmado que el debate sobre las nuevas tecnologías se ha ido repitiendo a lo largo de la historia, con la radio, la televisión, el cine... siempre siguiendo el mismo orden, primero cuestionando quien lo utiliza y durante cuanto tiempo, para después plantearse el debate de los contenidos, para la experta se debería realizar al revés. "La pantalla es una oportunidad educativa", ha sentenciado.

La neuropediatra ha destacado además que en su experiencia como docente ha observado como la gran mayoría de alumnos no escriben a mano para tomar apuntes, en relación con lo que ha destacado una cierta lógica social "en la que esperamos que los niños escriban como nosotros hemos aprendido".