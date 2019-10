María Elvira Roca Barea: "Todavía hay gente que cree que España es un país de la Edad Media"

Roca Barea asegura que tras la Guerra de Sucesión Española, "lo que se aprendió de Francia fue la visión de España que había". Recuerda que en aquella época no había ningún español partidario de un Borbón, por lo que "los franceses se han defendido muy bien con un aparato de cultura y propaganda, y fue justo lo que no se aprendió en España". Por eso, comenta que no fue cualquier cambio de dinastía, sino "que una se sustituyó por otra que ha sido su mayor enemiga".

Además, afirma que lo que más le ha sorprendido al escribir su libro, 'Fracasología. España y sus élites: de los afrancesados a nuestros días', fue "comprobar que durante un siglo entero no hay una línea que hable del periodo Habsburgo, como si no hubiera existido jamás". Por ello, revela que lo que intenta con su obra "es que se entiendan algunas cosas que han dejado inercias en el presente y continúan" y apunta que "todavía hay gente que cree que España es un país de la Edad Media".

Por otro lado, la escritora explica por qué se piensa que Francia siempre está por delante, "es estar intentando constantemente ajustar el paso a aquello que se considera una civilización superior" y añade, "vamos a estar siempre mal e incómodos si nos pasamos la vida intentando ajustar nuestros parámetros a los de otros países".

En cuanto al franquismo, declara que se "volvió otra vez a caer en el mismo asunto de la anomalía, la excepcionalidad. En este caso fue casi un argumentario, siendo el país como es, siendo una pura África salvaje incapaz de adaptarse, se justifica que se necesite una mano de hierro".

Sobre Carlos II, el hechizado, cuenta que "para nosotros, era tonto de remate y no sabía lo que estaba haciendo, todo lo que ha quedado de él, es el episodio de hechicicería".

