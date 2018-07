Margallo: “Lo mejor que puede pasar es que la ensoñación separatista sea derrotada en las urnas"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo valora en Más de uno su intervención en el debate con el líder de ERC, Oriol Junqueras . Asegura que participó en ese debate, ya que "no podía permanecer indiferente ante el desafío soberanista" e insiste en que una posible independencia "no tendría ningún valor jurídico" . Además, avisa a los catalanes, de cara a los comicios del domingo , de que "votar a una independencia imposible contribuye a incrementar la tensión".

Durante la entrevista con Carlos Alsina, Margallo avisa a los electores de que "están muy equivocados" si creen que "votando independencia se obtendrá mejoras fiscales para Cataluña está muy equivocado" y advierte que si declara finalmente la independencia la reacción del Gobierno será "recurrir ante el Tribunal Constitucional desde el minuto 1".

"No estoy dispuesto a que me expropien Cataluña, a la que tengo derecho como española", afirma García-Margallo en Onda Cero. Además, comenta que "la independencia sería un error catastrófico para Cataluña y para España". Es por eso que apuesta por que "esta ensoñación separatista sea derrotada en las urnas", ya que "la independencia no tendría valor ante la Constitución, las leyes de la UE ni la ONU".

José Manuel García-Margallo defiende su presencia en el debate con Oriol Junqueras. Dice que "siempre he creído que la democracia es el triunfo del diálogo y de la palabra" y comenta que tuvo tanto interés en acudir porque hace unos meses "unas señoras mayores me pidieron que no les dejara solas ante esta situación". El ministro señala que "vivimos en una situación que no lleva a ningún sitio y yo no me puedo quedar a ver los toros desde la barrera con todo lo que está pasando".

Sobre el acuerdo de Santos con las FARC, el ministro sostiene que "es la mejor noticia desde hace mucho tiempo porque la guerrilla ha matado en Colombia en los últimos 50 años". Además, comenta todos los trabajos que han realizado en los últimos años para que se lograra este pacto.