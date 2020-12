Manuela Carmena: "Lo que más me sorprendió de mi paso por la política es que fuera normal el insulto"

Manuela Carmena ha hablado en Más de uno sobre aspectos de su paso por la política, así como de la vida. Lo ha hecho en La Ínsula, junto a Eduardo Madina y Borja Sémper. "No había tenido mucho trato con ellos, pero me ha interesado que quieran hablar y que vean que es importante que nos escuchemos unos a otros".

La exalcaldesa de Madrid ha confesado lo que más le sorprendió de su breve paso por la política: "De mi paso por la política, lo que más me sorprendió es que fuera normal el insulto, la descalificación, la burla. Yo había vivido otro mundo, el judicial, y era muy diferente".

En este sentido, Carmena reconoce que el mundo judicial le enseñó a "pensar que no hay verdades absolutas", una lección "importante" para llegar a la política.

"Me quedo atónita cuando llego al Ayuntamiento"

Además, Manuela Carmena también recuerda su relación con Esperanza Aguirre. "Cuando yo decía todas estas cosas en los Plenos, Aguirre me dijo que a la política había que venir llorado de casa y ahora Iglesias ha dicho lo mismo hace poco. Son de esos tópicos que se repiten y son muy absurdos, pero lo más grave es lo que se indica detrás. Me parece importante que no nos sintamos vinculados a esto".

Sobre el CGPJ, asegura que nunca percibió un ambiente como el del Ayuntamiento de Madird. "Me quedo atónita cuando llego al Ayuntamiento y veo cómo se ha degradado el discurso político. Pedí en tres o cuatro plenos un análisis de todos los insultos y luego quizás, una vez que constato que es el problema, lo veo cada vez más grave".

"Creo que quizás fue el tener una visión diferente de lo municipal y gobernar de otra manera", comenta Carmena sobre su gestión de la capital de España, a lo que añade que todo lo relativo al medio ambiente y Madrid Central fue un "culmen" al proceso de todo su equipo.