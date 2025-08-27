La magia del sonido de la naturaleza

Este jueves en Más de uno hemos realizado un viaje especialmente radiofónico de la mano de Carlos de Hita, especialista en la grabación de paisajes sonoros. Su intervención nos recordó que cada zona geográfica tiene su propia musicalidad y que el paisaje sonoro nunca se repite. Para comenzar este viaje nos ha explicado como los sonidos de la naturaleza crean un relato.

De Hita evocó momentos mágicos como el cruce entre el día y la noche, el sonido de lo alto de una montaña o el estallido de una tormenta en el cañón de Ordesa. Compartió también la experiencia única que supuso la pandemia: dentro del sufrimiento general, para él significó el lujo personal de poder salir al bosque y escuchar la naturaleza en estado puro, libre de la influencia humana.

Entre las grabaciones más evocadoras, destacó una nevada en Barsain donde se escucha el crujir de la nieve, o el canto de dos urogallos antes del amanecer. Confesó, sin embargo, que dentro de los sonidos de la naturaleza hay uno que le incomoda: el zumbido de una nube de mosquitos cerca de una laguna, que genera cierta inquietud.

Para dedicarse a este mundo, explicó que utiliza micrófonos parabólicos, que funcionan de manera similar a un teleobjetivo en fotografía. Además, aseguró que la mejor manera de reconocer a las aves es identificar sus cantos. Y, como ejemplo de esa riqueza natural, nos dejó con la imagen auditiva del bosque de los mirlos.