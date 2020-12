Luis Garicano: "Me asombra que Illa haya estado negando abiertamente un plan que estaba elaborado desde hace meses"

El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, ha opinado en Más de uno sobre la candidatura del actual ministro de Sanidad, Salvador Illa para presidir la Generalitat de Cataluña y afirma que el movimiento del PSC de proponer como candidato a Illa y no a Miquel Iceta le "asombra en muchas dimensiones".

Asegura que "me asombra que Illa haya estado negando abiertamente un plan que estaba elaborado desde hace meses; me asombra que usen el CIS para explorar las decisiones de un partido político que está en el Gobierno y me asombra que usen a un ministro de Sanidad en un momento en el que empieza la campaña de vacunación y dejen el ministerio vacío para hacer política".

El dirigente de Ciudadanos piensa que con este movimiento el PSOE está demostrando muchas de las carencias de nuestra clase política y recalca que "hay políticos que mienten y con mucho descaro; nuestro presidente es el ejemplo en este tema".

Con respecto a la marcha de Lorena Roldán al PP como número dos de la lista por Barcelona para las elecciones del 14 de febrero en Cataluña, Garicano comenta que "el que se sienta más a gusto en el PP se puede ir".

"El acuerdo comercial deja en una peor situación a Reino Unido"

Sobre el acuerdo comercial que regula las relaciones de la UE con Reino Unido tras el Brexit, el eurodiputado dice que "hay una mezcla de tristeza y alivio en el ambiente porque había un riesgo de plantarnos el 1 de enero sin unas reglas". También cree que el Reino Unido va a estar fuera de la UE pero va querer tener un pie dentro.

Dice que "el acuerdo comercial deja en una peor situación a Reino Unido porque necesitarán un pasaporte, no tendrán las reglas de roaming y cuando pasen a Europa sus tarifas se dispararán, no tendrán cobertura médica de seguridad social en el resto de países europeos, no tendrán Erasmus...". "El Reino Unido pierde libertades, derechos y en términos de capacidad de comercios", señala.

"Gibraltar no puede ser un lugar destinado a la piratería"

Por otra parte, sobre si habrá acuerdo sobre la situación de Gibraltar, el eurodiputado dice que "lo más probable es que Gibraltar tenga un paso de soberanía española". Garicano cree que "tenemos que conseguir que Gibraltar sirva para aumentar la prosperidad de la zona periférica". Considera también que España tiene que negociar sobre Gibraltar con una posición de fuerza.