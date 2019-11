Rodríguez Ibarra: "Quiero saber cuáles son las líneas rojas si se va a negociar con los independentistas"

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha aclarado sus palabras en Más de uno cuando dijo que si Sánchez pactaba con Podemos e independentistas, se iría del partido. "En mis declaraciones dije que no creía que Pedro Sánchez se atreviera a formar un gobierno con Podemos, ERC e independentistas". "No hablé de abstención, sino de que los independentistas formaran parte del gobierno, recalca.

Además, cuenta que "El PSOE en 2016 se abstuvo para que gobernara Rajoy, pero nadie dice que Rajoy ha gobernado con el PSOE. Si ahora el PSOE se apoya en otros partidos, no habría pactado con ellos".

Pacto con Podemos

Opina que "si la solución es este pacto y España sale favorecida, perfecto. Pero seguramente habrá otras opciones". "Seguimos sin saber qué es Podemos. No soy capaz de entenderlo. Si supiera lo que es diría si podemos o no ir con ellos". Recalca que "no quiero que nos acompañen partidos peligrosos. Espero que el Podemos no fagocite al PSOE”.

Asegura que "quiero influir en Pedro Sánchez" para que convoque el comité general y explique a los militantes qué es lo que se quiere pactar con Podemos, para que cuando los militantes del PSOE tengan que decidir sepan sobre qué están decidiendo. Culpa a los militantes del PSOE por estar dispuestos ahora a apoyar un gobierno con Podemos e independentistas sin pestañear y pide que saber cuáles son las líneas rojas si se va a negociar con los independentistas.

Piensa que "si Sánchez explica las razones por las que ha cambiado de opinión en cuanto a pactar con Podemos, seguramente le vamos a entender, pero mientras no lo expliquemos va a ser muy difícil". "Lo único que pido es no hacer un referéndum sobre el pacto con Podemos hasta que no veamos los papeles".

Negociación con ERC

Ibarra cree que "si ahora ERC negocia con el PSOE no se cumplirían los vaticinios del señor Rufián. Si negocian, es porque se les ofrece algo". Habría que ver qué negociación han hecho porque el señor Rufián en abril dijo a los socialistas que, o acordaban entonces, o no esperaran que acordaran en otoño porque ya habría sentencia del procés”.

Por otro lado, cuenta que "el PSOE ha pedido a Iglesias que no se inmiscuya en la negociación con los nacionalistas". "En función de lo que se negocie, yo daré mi opinión", responde.

Crítico con el PSOE

Asegura que ha estado durante tres campaña negando que su partido fuera a pactar con independentistas y con Podemos, pero entiende que "si ahora han cambiado de opinión, tengo que ir a mis electores y decirles que les mentí inocentemente porque yo no sabía que estaban mintiendo". Además, afirma que "en el PSOE han desaparecido los órganos intermedios. Ahora está ocurriendo que solo una persona decide por todos".

"Somos personas adultas y yo quiero aclarar a los oyentes que soy un reservista del PSOE y formo parte del grupo de los que ya no queremos nada, lo que quería ya lo tuve. No pretendo derribar al secretario general". Aunque sí apunta que con sus declaraciones quiere intentar influir en Sánchez.

Militancia del PSOE

El socialista se muestra crítico por cómo la militancia del PSOE aplaudía en los mítines lo que decíamos y ahora están dispuestos a apoyar un acuerdo con Podemos e independentistas sin parpadear, pero reconoce que "yo a lo único que aspiro ya es a tener el respeto y afecto de los militantes, y después de estas declaraciones muchos ya no me tendrán ese afecto".

Posible pacto con el PP

Cree que antes de pactar con Podemos se pueden explorar otras soluciones, como pactar con el PP si éste recupera el vacío que ha dejado Ciudadanos en el centro-derecha. "Quiero que terminemos con las dos España, y hacer un país donde exista un nivel de convivencia aceptable", asegura. Además, hace un llamamiento al PP: "Hagánse con el centro derecha y seremos capaces de pactar con ustedes". "Pedro Sánchez no quiere hacerlo, pues que nos deje hablar a nosotros con el PP. Queremos que sean herederos de Suárez, no de Fraga".

Unidad de España

Ibarra defiende la unidad de España y afirma que "España ha perdido territorios a espuertas. Perder Cataluña no sería un perjuicio tremendo, pero nos quedaríamos sin Constitución y yo eso no voy a permitir que ocurra".