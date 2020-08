Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA, sobre la vuelta al cole: "Ya no vale la improvisación se ha tenido tiempo suficiente para crear un plan"

Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, sostiene en Más de uno que aún no saben "a qué se van a enfrentar en este inicio de curso" y afirma que las familias están "descolocadas". Por ello, pide que Sanidad "haga un pequeño protocolo de recomendaciones".

Además, afirma que "ya no vale la improvisación" que hubo durante el pasado curso, porque "se ha tenido tiempo suficiente para crear un plan". "Si por cualquier circunstancia no nos piden una vuelta presencial 100%, lo que hicimos el curso anterior no es válido", dice y critica que "realmente se convirtió más, en lugar de una enseñanza online, en mandar tareas a diario".

Por otro lado, explica que tienen "contacto frecuente con el Ministerio de Educación para resolver dudas", pero que en este caso "el propio Ministerio va un poco a expensas de lo que vaya pasando y diciendo Sanidad".

