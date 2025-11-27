Leo Harlem presenta, 'Coartadas', su nueva película: "Una comedia romántica para toda la familia"

Leo Harlem se ha cambiado el traje de colaborador por el de entrevistado En Más de uno para presentar 'Coartadas', la nueva película en la que participa dirigida por Martín Cuervo. Se trata de una comedia romántica para toda la familia, centrada en una empresa que se dedica a fabricar coartadas para justificar actividades que, de otro modo, resultarían difíciles de explicar. El personaje de Leo vive un particular flirteo que intentará ocultar a toda costa.

Durante el programa también ha intervenido el guionista de la cinta, Curro Velázquez. Ha reivindicado el valor de los chistes malos, "no hay que infravalorarlos", y ha reflexionado sobre cómo frases trabajadas durante horas pueden pasar inadvertidas, mientras que otras casi improvisadas terminan convertidas en iconos generacionales.

Velázquez ha confirmado que, en la vida real, llegó a existir una empresa dedicada a crear coartadas, aunque cerró rápidamente: "Espero que nosotros tengamos mejor suerte", bromeó. Leo Harlem añadió: “La realidad siempre asegura la ficción”.

Ambos han coincidido en que el humor es ahora más necesario que nunca. "Hay ganas de reír y Leo en eso es el número uno", ha dicho Curro, que asegura disfrutar especialmente escribiendo para él: "Lo que hagas, lo va a llevar a la excelencia".

Hay ganas de reír y Leo en eso es el número uno

El guionista ha explicado que el tema central de la película —infidelidades y vodevil— facilita mucho el trabajo porque "partimos de un terreno bastante cómodo", además de profundamente humano, como ha apuntado también Leo. Curro ha reconocido, entre risas, que suele acercarse demasiado a los límites del humor cuando escribe: "Me tienen que frenar".

La clave de la comedia: mantener el ritmo

Ambos han subrayado la importancia de distinguir entre realidad y ficción. Leo Harlem ha compartido además su método de preparación: tras la lectura conjunta del guion, muchas veces el texto original se ajusta, se recorta o se amplía, incorporando incluso improvisaciones del rodaje. Aun así, sostiene que el guion es "el 90% de la película". La clave de la comedia, han insistido, es el ritmo; mantener el tono adecuado en todo momento es fundamental.

Para Curro Velázquez, el director es siempre un aliado y el trabajo en equipo resulta imprescindible: "Cuando trabajas con gente como Leo y el resto del reparto, todo suma". Y ha concluido con una reflexión sobre el género: "Las comedias que funcionan de verdad tienen mucha realidad".