El legado que deja Ozzy Osbourne

El heavy metal pierde a su voz más icónica: Ozzy Osbourne se ha despedido para siempre a los 76 años, rodeado de su familia y dejando tras de sí un legado tan oscuro como inmortal. Su historia, desde los días fundacionales de Black Sabbath hasta su último trono en Birmingham en el concierto que ofreció hace escasos días, es la leyenda de un género entero.

Para hablar de su legado, JF León ha invitado a Más de uno al periodista musical Richard Royuela, que fue uno de los miles de fans que viajaron a Birmingham hace unas semanas para asistir al homenaje "Back to the Beginning", en el que bandas míticas como Metallica, Anthrax, Pantera, Slayer o Guns N’ Roses dieron su despedida al 'príncipe de las tinieblas', en un concierto muy emotivo y espectacular pese a la delicada situación de salud del metalero tal y como le ha contado Royuela. Pese al alto precio de las entradas, el concierto fue benéfico y recaudó casi 200 millones para causas solidarias.

Ozzy Osbourne: la voz con la que surgió el metal

El pasado martes 22 de julio, Ozzy falleció tras años luchando contra el Parkinson y graves problemas de salud. Su muerte llega días después de su emotiva despedida en Villa Park, su estadio natal, donde interpretó clásicos de su carrera en solitario y de Black Sabbath sentado en un trono escénico. Desde Paranoid hasta Iron Man, su voz fue la columna vertebral del heavy metal desde 1968. Con himnos como Crazy Train y No More Tears, vendió millones de discos y saltó del escenario a la cultura pop gracias a su inolvidable reality The Osbournes.

Junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, Ozzy canalizó el paisaje industrial de Birmingham en discos como Paranoid o Master of Reality, marcando el inicio de un sonido que inspiró a miles de bandas posteriores. Más tarde, tras ser expulsado de Sabbath, Sharon Osbourne se convirtió en su propio guía, con el apoyo fundamental de su mujer, que le ayudó a surfear por sus diversos problemas personales y adicciones y levantó su carrera solista con Blizzard of Ozz. De ahí, Ozzy voló alto con hits como Mr. Crowley o Mama, I’m Coming Home. Hoy, el "Godfather of Metal" descansa, pero su eco sigue vivo.