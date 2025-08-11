La Junta de Castilla y León asegura que "no es casualidad que haya 11 incendios" a la vez

El delegado territorial de la Junta de León, Eduardo Diego, ha expresado en una entrevista en 'Más de uno' que "el panorama actual en León con los incendios no es el más deseable". En estos momentos hay 11 incendios activos y 800 personas desalojadas, pero espera que "la climatología no sea tan adversa como estos días pasados y podamos seguir trabajando".

De todos los fuegos, el que más preocupa es el que afecta a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. Aunque las minas y los canales no se han visto tan afectados, "el paisaje natural sí". Aun así, "es pronto para hacer un balance", ha explicado.

El cambio de dirección del incendio fue producto de "unos cambios de dirección del viento, varias, muy fuertes, por encima de los 150 km/h que no estaban previstos". Por eso las llamas se extendieron con rapidez hacia las localidades de Las Médulas y Carrucedo. En estos momentos están trabajando en su extinción dotaciones terrestres, la UME, dos aviones y helicópteros, al igual que en el resto de incendios de la provincia.

Dos de los 11 incendios han sido culpa de rayos, pero "no es casualidad que ahora mismo haya 11"

Preguntado por las causas, Diego ha asegurado que "tenemos constancia de que dos incendios han sido provocados por rayos", pero que "no es casualidad que ahora mismo haya 11" señalando que algunos de ellos han podido ser provocados. Por eso, ha pedido que "hay que ser implacables contra estas acciones, denunciarlas y perseguirlas".

De la misma manera, ha aseverado que "la Junta de Castilla y León va a poner a disposición de las personas afectadas una línea de ayuda para las propiedades que se hayan visto afectadas" y ha querido sacar el lado positivo, ya que por el momento no ha habido que lamentar daños personales.