Julio Rojas presenta la segunda temporada de 'Retornados': "Está en juego quien debe ser el dueño del futuro"

El escritor y guionista Julio Rojas ha pasado por los micrófonos de Más de uno para presentar la segunda temporada de Retornados. La primera temporada de esta radioficción de Onda Cero Podcast reunió a más de 3 millones de oyentes, sobre este éxito, Rojas ha afirmado al comienzo: "Creo que lo primero es pensar que no escribí la primera".

Rojas ha asegurado que quienes no hayan escuchado la primera temporada pueden empezar perfectamente por la segunda, "son dos relatos que se entrelazan". El guionista ha dado unas pinceladas de lo que fue la primera temporada sin llegar a caer en el spoiler, un grupo de personas regresa de una colonia fallida en Marte, una nave vuelve al planeta rojo para recuperar los cadáveres, pero a su regreso, su tribulación ha desaparecido, menos dos supervivientes.

La segunda temporada, ha adelantado, tiene dos momentos cumbre: la narración de Almeida, uno de los tripulantes de dicha nave, y un audio de uno de los supervivientes del relato. Alsina y Rojas también han hablado sobre el conocido como efecto perspectiva, que padecen algunas personas que viajan al espacio y quedan impresionados ante la vista de nuestro planeta desde el exterior. Rojas se ha mostrado contrario a los cierres inconclusos en la ciencia ficción.

Inteligencia artificial, conciencia y futuro

Durante la entrevista, Rojas ha destacado la fragilidad del cuerpo humano, que crece en condiciones de temperatura y oxígenos idóneas, frente al inhóspito vacío del espacio exterior: "¿Nosotros deberíamos salir al espacio o debería salir algo más fuera?", se ha preguntado, para deslizar la idea de que sea la IA la que vaya y recoja información por nosotros: "somos frágiles".

Ha apuntado también a la posibilidad que puede ofrecer la ciencia en un futuro de descargar nuestra conciencia en un componente no orgánico y que ese recipiente sea el que viaje, en lugar del cuerpo humano. Para Rojas, lo que está en juego en esta temporada es "quién debería ser el dueño del futuro: los humanos, la inteligencia en un soporte biológico o las inteligencias no humanas o no orgánicas".

La ciencia ficción como un oráculo de la sociedad

El guionista ha señalado que, a diferencia de la primera temporada, en esta segunda "la mayoría de los espectadores no les importa si es verdad o no. La IA no tiene agenda, no cree ni en la mentira ni en la verdad. El momento más peligroso es el de humanos que pueden manejar la IA". Rojas ha explicado que la ciencia ficción es capaz de predecir el futuro: "Ha predicho la presencia de las megacorporaciones, la facilidad con la que una sociedad puede caer en una distopía, la preponderancia del cuerpo y la biología".

También ha destacado el peligro de algunas innovaciones como el documento de identidad virtual. "Alguien inventa algo que puede ser peligroso", ha advertido. Sobre el formato de Retornados, ha destacado: "Lo hermoso de una audificción es que puedes ponerte en la mente de varios personajes y ver las cosas desde su punto de vista".