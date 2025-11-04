Juan del Val, ganador del premio Planeta con 'Vera, una historia de amor': "Escribir es algo que llevaré toda la vida"

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta con su novela 'Cuando el viento hable', y Juan del Val, ganador del galardón con 'Vera, una historia de amor', han compartido con Más de uno sus impresiones sobre la escritura, la inspiración y las historias que les han llevado al éxito.

Juan del Val ha confesado que todo lo que vive lo transforma en literatura. "No me considero un autor que pueda escribir aislado del mundo; necesito hablar con gente y tener sensaciones para trabajar". "A mí me encanta comunicar: la tele, la radio... pero no sé cuanto tiempo lo seguiré haciendo, pero escribir es algo que llevaré toda la vida", explica el escritor.

Cuenta además que nunca toma notas, algo que le causaba cierto remordimiento hasta escuchar una frase de Rafael Azcona: "Si tienes que tomar notas es que lo que ha sucedido no ha sido lo suficientemente importante." "Me acabó solucionando mi vaguería", ha bromeado Del Val, Banzas, en cambio, sí toma notas, ha reconocido entre risas.

Banzas ha explicado como después de escribir durante toda su vida, la maternidad fue el impulso para publicar su primera novela en 2021, y desde entonces ha tenido la suerte de poder vivir de la escritura. Sobre la relación entre ambos premiados, Del Val asegura que ha conocido a "una persona muy auténtica", mientras que Banzas destaca que su compañero "tiene mucha verdad, y me gustan las personas sin trampa ni cartón".

Vera, una historia de amor

El ganador del Premio Planeta describe su novela como una historia de amor entre dos personas que se encuentran y se aportan lo que ambos necesitaban. La protagonista, Vera, es una mujer de la alta sociedad sevillana de 45 años recién separada de un marqués. Su contrapunto es Antonio, un hombre diez años menor, madrileño y con un pasado complejo.

Del Val admite que es el primer personaje masculino con el que se ha sentido realmente satisfecho: "Después de siete novelas, me doy cuenta de que todos los personajes masculinos que me caían bien los terminaba matando o convirtiendo en idiotas. Cualquier explicación que dé de eso no me deja bien parado."

Begoña Gómez de la Fuente le apuntó el parecido entre Antonio y él mismo, algo que el escritor reconoce: "Me he puesto un espejo y por eso me ha salido bien." El autor ha explicado que Vera emprende un camino personal tras su separación, "desde la opresión de la alta sociedad sevillana, donde mirar ya hiere, hacia la libertad emocional".

Me he puesto un espejo y por eso me ha salido bien

Cuando el viento hable

En Cuando el viento hable, Ángela Banzas narra la vida de Sofía, una niña nacida en la posguerra, encerrada en una buhardilla por su familia y rodeada de silencio y sombras. Sofía combate su miedo a la oscuridad con la imaginación y el amor por los libros que heredó de su padre.

La autora confiesa que llevaba años queriendo escribir esta historia porque nace de un episodio personal: "Con siete años estuve ingresada por un susto grande que casi me cuesta la vida". Durante este tiempo conoció a gente que le marcaron mucho, muchas niñas y adolescentes que no tuvieron la suerte de poder sobrevivir como ella marcó. "Yo le leía a la niña que tenía al lado porque ella no podía leer", ha recordado. Tenía la necesidad de transitar ese periodo, cuando hablo del viento en la novela, es la mezcla entre el tiempo, la suerte y el destino.

Con siete años estuve ingresada por un susto grande que casi me cuesta la vida

De esa experiencia nació el germen del libro. "No sabía cómo darle forma, cómo convertirlo en una historia que te conmueva y te haga sentir", explica. Ha explicado como cuando el viento hable combina elementos de drama y thriller, con secretos familiares y personajes cargados de emoción.

Las dos novelas son optimistas y tienen esperanza

Dos miradas, un mismo mensaje

Para Juan del Val, hay un punto de unión entre ambas obras: "Las dos novelas son optimistas y tienen esperanza. Ese es el lugar en el que coincidimos." 'Cuando el viento hable' y 'Vera, una historia de amor' llegan a las librerías este miércoles, 5 de noviembre. "A partir de mañana se pueden leer y opinar", concluye Del Val.