El periodista argentino Juan Dillon destaca la sorpresa por la victoria de Milei en las elecciones: "Nadie esperaba lo que sucedió"

Carlos Alsina ha conversado con Juan Dillon, corresponsal de la argentina Radio Mitre en España y colaborador del diario La Razón, para analizar el resultado en las elecciones legislativas que se han celebrado este domingo en Argentina y que determinaron una holgada victoria de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. Según Dillon, los comicios dejaron una "total sorpresa, nadie esperaba lo que sucedió", ya que se preveía que Javier Milei "salvara los trapos" pero no que lograra una victoria tan contundente.

El periodista ha subrayado además el alto nivel de abstención, con 15 millones de argentinos que no acudieron a votar, una cifra que supera con creces el peso de la primera fuerza política.

Dentro de la oposición, Dillon anticipa un reordenamiento de las cabezas del conservadurismo en las provincias, y también a nivel nacional, donde podría producirse un relevo en el liderazgo del peronismo. Respecto al resto de la oposición, en su opinión, la figura de Axel Kicillof, ganador de las elecciones provinciales en Buenos Aires, sale reforzada frente a la de Cristina Fernández de Kirchner, que "queda totalmente derrotada". No obstante, recordó que el peronismo en Argentina no es solo un partido político, sino un movimiento, capaz de adaptarse a los tiempos: "Podría girar hacia posiciones algo más conservadoras, pero no se puede dar por muerto al peronismo".

No se puede dar por muerto al peronismo

Dillon destacó además que los resultados frenan un juicio político que había comenzado contra Milei, así como diversas iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso en contra de la voluntad del Ejecutivo.

Influencia de Trump en los comicios

En el plano internacional, el periodista explicó que China es hasta ahora el principal socio comercial de Argentina, pero con la reciente compra de pesos argentinos por parte de Estados Unidos, Donald Trump ha querido equilibrar la balanza en una reactivación según el periodista de la Doctrina Monroe, que concibe América Latina como el patio trasero de EEUU. Según Dillon, el kirchnerismo intentó presentar la campaña como una confrontación entre "patria sí, colonia no", in embargo, ese relato "no pegó" entre la población argentina.

El analista añadió que "se jugaba mucho en términos geopolíticos", y que las autoridades tuvieron que inyectar grandes cantidades de dinero para sostener el peso argentino en los días previos a la elección.

Finalmente, Dillon advirtió que, pese a la victoria, Milei tendrá dificultades para impulsar una reforma laboral con estos resultados si no media la negociación parlamentaria. De ahí, concluye, el tono más conciliador que adoptó en su discurso tras la victoria electoral.