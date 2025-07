Juan Bravo, vicesecretario general del PP, se retracta de sus declaraciones sobre el caso Montoro: "No hay una corrupción buena ni mala"

El recién nombrado vicesecretario de Hacienda, vivienda e infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha pasado este martes por los micrófonos de Más de uno para conversar con Miguel Ondarreta sobre la estrategia renovada que Núñez Feijóo quiere dar al Partido Popular y su balance del segundo año de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.

Preguntado por el caso de corrupción de Cristóbal Montoro, Bravo, se ha retractado en parte de sus primeras declaraciones al estallar el escándalo, al que comparó con el caso Cerdán para afirmar que aquí no había "ni prostitutas ni colocación de amigas". Ha admitido que se equivocó en la manera de explicarlo y señaló que intentaba apuntar a que en el caso Cerdán hay audios que demuestran el escándalo mientras que en el de Montoro solo indicios. "No hay una corrupción más fuerte y otra más flojita, toda corrupción es mala" ha afirmado, al mismo tiempo que trasladaba su apoyo al juez, la fiscal y las fuerzas y cuerpos de seguridad para dejar que hagan su trabajo de la mejor manera posible dentro de la presunción de inocencia.

Reitera la confianza de Feijóo en Alberto Nadal

Respecto a la figura de Alberto Nadal, quien ha sido elegido por Feijóo para ocupar la vicesecretaria Económica del partido y fue en su momento secretario de Estado de Presupuestos y Gastos a las órdenes de Montoro, ha destacado que no está imputado en el caso del exministro y, por lo tanto, el equipo de Feijóo sigue confiando en él. No obstante, ha señalado que cualquier persona en el caso de verse afectada en este sentido debe dar un paso atrás. Las investigaciones al exministro de Hacienda durante los gobiernos de Rajoy y Aznar apuntan que su asesoría legal se pudo llevar cobros por un total de 250 millones por parte de las empresas beneficiadas en la trama.

Pide a Pedro Sánchez más humildad

Respecto a las declaraciones triunfalistas de Pedro Sánchez sobre la gestión de su legislatura, especialmente en materia económica, ha pedido más humildad al presidente del Gobierno. Bravo ha recordado que los datos reales del ciudadano no son tan positivos. Ha afirmado que la economía crece porque la población del país ha aumentado y el empuje del turismo, un sector que no ha recibido ayudas directas desde los Next Generation y que sigue saliendo adelante por sí solo según el popular.

También se ha señalado los problemas de corrupción del Ejecutivo y el intervencionismo en operaciones como la OPA, así como la falta de Prespuestos Generales, de los que ha señalado que en el caso de salir adelante en 2026 sería a costo más concesiones a los independentistas. No tener presupuestos dificulta políticas clave, como en vivienda, y se reclama cumplir con la sociedad y devolver la voz a los españoles.

En la lista de leyes a derogar por parte del PP en el caso de llegar al Gobierno, en materia económica ha destacado la necesidad de suprimir 140.000 millones en impuestos que la administración socialista ha incrementado desde el año 2019, acabar con el intervencionismo (por ejemplo, en el Banco de España) y plantear una reforma industrial, una nueva ley del suelo y una ley de ocupación que mejoren la situación de la vivienda.

Sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, por el que se han levantado diversas voces críticas ha valorado positivamente los aranceles cero para algunos productos, y ha insistido en la necesidad de un mercado único europeo que elimine los aranceles internos.