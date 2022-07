Josep Malloas: "Se abre la posibilidad de que por primera vez un sistema inmunitario sea capaz de ganar la batalla al virus del sida"

Josep Malloas, jefe de la Unidad de VIH del Clínic de Barcelona y miembro del equipo investigador que ha participado en el ensayo clínico de una paciente portadora del VIH que ha logrado "mantener a raya" al virus del sida sin medicación, ha explicado en 'Más de uno' los detalles de la investigación y el logro que supone.

Mallolas cuenta que a una mujer que hace más de 15 años se infectó del virus del sida y se le dio un tratamiento antiretroviral durante nueve meses y, una vez que abandonó el tratamiento, a diferencia de las otras personas, ella fue la única que controló el virus, "han pasado los años y su sistema inmunitario controla el virus del sida", apunta.

Las células complejas del sistema inmunitario, normalmente agredidas por el virus del sida, lo mantienen a raya

El jefe de la Unidad de VIH señala que "no solo es excepcional este hecho" sino que además han comprobado que las células complejas del sistema inmunitario que normalmente son agredidas por el virus del sida, "en este caso no sólo no son agredidas sino que mantienen a raya al virus del sida"

De tal manera que en los análisis que hacemos en el laboratorio comprobamos que el reservorio viral, "el total de virus que tiene escondido esta paciente año tras año va disminuyendo", con lo cual "se abre la posibilidad de que por primera vez un sistema inmunitario sea capaz de ganar la batalla al virus del sida".