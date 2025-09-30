José Prieto, alcalde de Gandía, una de las localidades afectadas por la lluvia: "A mediodía esperamos que se restablezca el nivel verde"

Carlos Alsina ha contactado desde Más de uno con el Alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, para conocer de primera mano la situación en la costa de Valencia, Murcia y las Islas Baleares en alerta naranja por lluvias. Concretamente, la localidad valenciana recibió más de 225 litros por metro cuadrado el pasado lunes.

Prieto ha asegurado que a esta hora ya "llueve moderadamente", como lo ha hecho durante toda la noche, en contraste con los acumulados que se produjeron durante el lunes, que se concentraron en muy poco espacio de tiempo, con picos de hasta 50 l/m².

Una infraestructura preparada

Ha destacado que el municipio cuenta con cinco depósitos pluviales y cuatro colectores que vertieron en dos horas 55 millones de litros de agua, evitando que estuvieran en la vía pública. Eso no evito que algunas calles y caminos fueron cortados, pero la capacidad de retención y evacuación de los depósitos funcionaron.

El alcalde ha asegurado de que va a solicitar un informe técnico sobre cuáles podrían haber sido los daños de carecer el municipio de este tipo de infraestructuras, cuya última inversión tuvo un coste de 9 millones de euros, "quiero calcularlos para poder explicar qué sucedería de no haber hecho este tipo de infraestructuras y de no haber invertido en lo que no se ve".

La jornada lectiva sigue suspendida al igual que las actividades al aire libre en el municipio, "vamos a ver como evoluciona, a mediodía esperamos que se restablezca el nivel verde", el edil ha asegurado que comenzarían a abrir instalaciones deportivas esta tarde si la situación mejora.