José Manuel Franco condena los altercados: "Son enemigos de la libertad y antipatriotias"

José Manuel Franco atiende a Carlos Alsina en Más de uno para hablar de los altercados registrados este fin de semana en Madrid y otras ciudades españolas. "Debemos estar preocupados, pero también aplicar dosis de sensatez y templanza", cuenta Franco.

El delegado del Gobierno en Madrid insiste en que los partidos políticos no pueden contribuir a este clima de odio: "No podemos radicalizar o encrespar más los ánimos en la sociedad española. Tenemos que ser los partidos los que demos la imagen de unidad y que digamos claramente que estas medidas no son capricho de ningún Gobierno, que son necesarias".

"Enemigos" de la libertad

En este sentido, Franco asegura que siempre existe la libertad de expresión y pone como ejemplo las manifestaciones de los hosteleros, aunque reafirma que los que provocaron los altercados "mancillan la palabra libertad": "Me da igual su ideología, no contribuyen a esta crisis".

"Esta gente no se merece ningún respeto y solo se merece la actuación ejemplar que está teniendo la Policía", añade el delegado del Gobierno madrileño, que también comenta que son grupos "organizados": "Son enemigos de la libertad y antipatriotas".