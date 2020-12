José Luis Martínez-Almeida: "Supongo que Zapatero habrá comido bien en Venezuela; tiene un estómago agradecido"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado en Más de uno las críticas que ha recibido el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte de la oposición venezolana por avalar la legitimidad de las elecciones en Venezuela -donde sólo participó el 30% de la población- y que no han sido reconocidas ni por Estados Unidos ni por la Unión Europea.

Almeida se ha referido a la advertencia que Diosdado Cabello dio a los venezolanos afirmando que quien no votase no comía. En ese sentido, asegura que Zapatero "tiene un estómago agradecido hacia Venezuela" y que supone que el expresidente socialista "habrá comido bien" allí.

Asimismo, considera "asombroso" que el expresidente de una democracia como la española avale unas elecciones que han sido "una mascarada" y le pide que "vuelva a la realidad" porque "sólo hay un lado bueno: el de la democracia y los derechos humanos, en el que no está Nicolás Maduro".

Aglomeraciones en zonas comerciales de Madrid

El alcalde de la capital también se refiere a las imágenes vistas en las últimas semanas de aglomeraciones de madrileños en el centro de la ciudad, y afirma que los ciudadanos "han respetado" las recomendaciones durante este Puente de la Constitución: "Los madrileños han vuelto a dar ejemplo de responsabilidad y la Policía no ha tenido que tomar decisiones respecto al aforo".

Sobre si se llevará a cabo un dispositivo especial según se vayan acercando las navidades, Almeida asegura que ya se puso en marcha hace unas semanas con motivo del Black Friday y es el que actualmente está implementado, y que funciona "adecuadamente".

Frialdad entre Sánchez y Casado en el acto de la Constitución

Respecto al acto de la Constitución celebrado en el Congreso este fin de semana, asegura que es "muy triste" que no hubiera saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Pero afirma que se ve claramente quién tiene la culpa: "Casado llamó a Sánchez hace mes y medio y aún no ha recibido respuesta. Sánchez se paseó el otro día por la fila en la que estaban los presidentes de las comunidades y se paró ahí porque el último era Casado. El presidente ha elegido su camino de la permanencia en La Moncloa y si, para eso, tiene que tirar de mala educación y no saludar a Pablo Casado, pues no lo hace".

Rey emérito

El portavoz nacional del PP también opina sobre las últimas informaciones publicadas del Rey emérito asegurando que hay una investigación abierta por la Fiscalía y que las decisiones del Monarca le corresponden a él, pero ha querido reconocer el trabajo que hizo Don Juan Carlos por España: "Fue quien trajo la democracia a nuestro país. Al margen de las actuaciones que están siendo investigadas, no voy a dejar de apreciar y valorar el extraordinario trabajo que hizo para España". Al tiempo, asegura que la posición de la izquierda respecto a este tema no es contra el Rey emérito, sino contra la Monarquía.