José Bono: "Tengo el convencimiento profundo y creo que Chaves, Griñán y Magdalena Álvarez son gente decente"

José Bono, exdirigente del PSOE, ha pasado por Más de Uno para presentar su nuevo libro, 'Se levanta la sesión. Quién manda de verdad', donde relata las anotaciones en su diario durante su etapa como presidente del Congreso de los Diputados durante la segunda legislatura de Zapatero. "Dedicaba todo el día a tomar notas, casi notariales, de lo que estaba ocurriendo". "Yo mismo me sorprendía de que muchas cosas que no recordaba". "Es desesperadamente trasparente, he hecho más de 300 llamadas para publicar cosas que la gente me ha dicho".

José Bono no se ha mordido la lengua a la hora de abordar la actualidad política, y ha sido tajante con el comportamiento en torno a Cataluña, y afirma que están más preocupados de sus intereses y de sus rencillas que del bien común, por eso critica que los dos grandes partidos no aborden juntos el problema, y lo compara con la forma en la que ambos trataron el problema del terrorismo. "Si el PSOE y el PP hubieran estado más interesados en acabar con ETA que en ganar las elecciones, hubieran acabado mucho antes con ETA".

En cuantos a los pactos de Pedro Sánchez. "Hay que hacer lo que sea menester para que Cataluña no se independice, pero no podemos ir en contra de nuestras convicciones". "Las líneas rojas que debe establecer el PSOE con ERC como con Podemos deben ser muy claras para que no haya dudas". A Podemos, "el odio social se lo guardan en sus casa, no pueden venir al Gobierno así".

Reconoce los bandazos del actual Presidente en funciones. "Solo un idiota podría decir que Pedro Sánchez no ha cambiado de opinión". "Sanchez ha cambiado de opinión y ocho millones de personas han cambiado de voto. La opinión es cambiante".

Por último, se ha referido a la sentencia de los ERE, que se conocerá a las 12:00, y lejos de conocer la sentencia, ha defendido a los principales imputados. "No sé cuál será la condena", pero "tengo el convencimiento profundo y creo que Chaves, Griñan y Magdalena Álvarez son gente decente". "Pongo la mano en el fuego en cuanto a la honorabilidad".