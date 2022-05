Isabel Rodríguez revela cuándo se tomó la decisión de examinar el teléfono de Pedro Sánchez

Isabel Rodríguez ha sido entrevistada por Carlos Alsina en 'Más de uno', donde ha hablado del caso Pegasus y el ataque a los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles. La ministra ha admitido que han existido "errores", y que ya investigan lo sucedido: "Antes de buscar responsabilidades, hay que determinar qué ha sucedido".

La portavoz del Ejecutivo ha dicho que el terminal de Sánchez fue examinado a raíz del espionaje a líderes independentistas. "La decisión de que el teléfono del presidente tenía que pasar el examen criptológico se tomó en los últimos días, a raíz de la investigación por el espionaje a independentistas. No porque sean independentistas, sino porque son líderes del Estado también", ha comentado.

No obstante, Isabel Rodríguez ha hablado de exámenes previos sobre el terminal del presidente del Gobierno que no detectaron estos ataques, pese a que estas revisiones se realizaron cuando ya se había introducido el software Pegasus: "El móvil del presidente se examina periódicamente, pero los protocolos mejoran cada día. Está claro que se han producido errores, el ataque existe y estamos trabajando para mejorarlo y que no vuelva a suceder".

Informaron del ataque por "transparencia"

Asimismo, el Gobierno insiste en que se decidió informar sobre el espionaje en los teléfonos de Sánchez y Robles porque "no teníamos nada que ocultar" y se trataba de llevar a cabo un objetivo de transparencia.

En este sentido, la ministra de Política Territorial no duda en el Estado de Derecho y defiende que "los derechos y las libertades individuales no pueden ser vulneradas si no son conforme a la ley".