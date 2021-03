Díaz Ayuso y Aguado, entrevistados por Carlos Alsina: última hora de las elecciones en Madrid, en directo

"Si no estamos obligados legalmente, no cerraremos en Semana Santa"

Isabel Díaz Ayuso, preguntada por Carlos Alsina sobre la decisión que adoptará Madrid sobre los cierres en el puente de San José y Semana Santa, confirma que si la Comunidad no está obligada legalmente, no se cerrará perimetralmente la región: "El virus no mejora por hacer esos cierres perimetrales". "Cerrar no aporta mucho, y si lo quieren hacer los demás, yo siempre he respetado las decisiones de cada presidente autonómico, pero Madrid ha llevado un camino diferente y es así como nos ha funcionado. Yendo contra el virus, no contra la movilidad y la libertad":