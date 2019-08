Isabel Burdiel: "Emilia Pardo Bazán era una feminista radical"

Isabel Burdiel nos cuenta como Emilia Pardo Bazán, la novelista, periodista y defensora de la igualdad de género y el naturalismo, exploró las contradicciones del siglo XIX. "Se puede ver prácticamente todo un siglo en su obra".

Asegura que no solo era feminista, si no que era una de las figuras más radicales del feminismo en Europa. "En otros aspectos se hizo más conservadora, pero en ese no, era implacable." No solo escribió ficciones sobre casos de violencia sexista, también artículos periodísticos.

La escritora nos cuenta que no todos los hombres de la época eran machistas, hubo muchos que la apoyaron como escritora, como Giner de los Ríos, o Galdós, con el que se han encontrado cartas muy potentes y divertidas que hablan de amor, literatura y sexo.

Su recomendación para los que todavía no han leído nada de Pardo Bazán es empezar por 'Los Pazos de Olloa', Insolación', o 'Morriña'.