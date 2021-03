Inés Arrimadas: "El PP de Murcia no quiere socios, quiere cómplices"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, comenta en Más de uno la moción de censura presentada por su partido en Murcia al Partido Popular, decisión que ha provocado la convocatoria de elecciones en Madrid por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Tras un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista en Murcia, ambos partidos presentaron una moción de censura en al presidente autonómico del PP, Fernando López Miras. Inés Arrimadas explica que el PSOE siempre ha propuesto a su partido este tipo de acuerdos: "El PSOE quería que hiciéramos esto en todas las Comunidades Autónomas donde gobernamos con el Partido Popular".

Arrimadas aclara que sus compañeros de Murcia han tomado esta decisión "ante el 'vacunagate', ante el incumplimiento de los acuerdos de gobierno y ante la inestabilidad que se había generado en la consejería de Sanidad". En Murcia, Ciudadanos lleva meses denunciando los casos de corrupción del Partido Popular en relación a las vacunas puestas a altos cargos de la consejería de Sanidad. "De los 500 casos de vacunación saltándose la cola en España, 460 son altos cargos de la consejería de Sanidad de Murcia", explica la presidenta de Ciudadanos.

Según Arrimadas, lo que pretendía el Partido Popular de Murcia era que Ciudadanos fuese cómplice de su corrupción. Sin embargo, sostiene: "Una cosa es ser socios y otra es ser cómplices" e insiste en que el principal objetivo de Ciudadanos es luchar contra la corrupción y cumplir con los acuerdos de gobierno.

A pesar de que Ciudadanos tenía otras opciones, como salirse del gobierno en Murcia o exigir la comparecencia del presidente López Miras en el Parlamento murciano, Arrimadas explica que, tras meses exigiendo información al PP, no les han dejado otra opción: "Tengo la conciencia tranquila de que mis compañeros de Murcia han hecho lo correcto".

"Ayuso necesitaba una excusa para adelantar las elecciones"

En relación a la convocatoria de elecciones en Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso tras romper su acuerdo de gobierno con Ciudadanos, Arrimadas comenta que "Ayuso es la única que ha interpretado que lo de Murcia se puede extrapolar a otros territorios". Según la presidenta de Ciudadanos, "Ayuso necesitaba una excusa, lleva queriendo adelantar elecciones desde el principio de la legislatura". El adelanto de las elecciones madrileñas era una sospecha que se llevaba tiempo pensando. Sin embargo, "al final, ha acabado la legislatura y nosotros no hemos presentado una moción de censura porque no hemos querido, no era ético, confiábamos en la responsabilidad de un partido que ha gobernado tantos años España".

Inés Arrimadas insiste en que la situación de Murcia era extraordinaria y confirma que votarán en contra de la moción de censura presentada por el Partido Socialista en Castilla y León.

"No pretendo estar toda la vida en política"

Sobre la actuación de Ignacio Aguado, Arrimadas sostiene que "puede estar contento de haber cumplido su palabra hasta el final" y añade que tanto su compañero de partido como ella no pretenden estar toda la vida en política. "No me arrepiento de no haber presentado una moción de censura en Madrid", comenta Arrimadas e insiste en que su partido podría tener más poder del que tiene, puesto que si hubiesen aceptado los acuerdos con el PSOE en diferentes gobiernos, Ignacio Aguado podría ser presidente de la Comunidad de Madrid y Begoña Villacís alcaldesa de la capital.