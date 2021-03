Ignacio Aguado: "Ayuso no me ha hecho ningún reproche personal"

Las palabras de ayer del vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, han causado un encontronazo entre el líder de Ciudadanos y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Aguado sugirió ayer en rueda de prensa que el certificado de vacunación pudiera usarse como salvoconducto para desplazarse con libertad por todo el país, a lo que Ayuso contestó recordándole que son las autoridades sanitarias las que deben tomar estas decisiones. Carlos Alsina entrevista en Más de uno al vicepresidente para comentar lo ocurrido y conocer su opinión sobre la posibilidad de un cierre perimetral en Semana Santa.

"No está de acuerdo, pero no me ha hecho ningún reproche personal"

Ignacio Aguado niega que la presidenta de la Comunidad haya desautorizado o corregido su opinión, porque eso son cosas que "solo ocurren en Corea del Norte o Cuba". Explica que a él tampoco se le ocurriría enmendar ni corregir a la presidenta cuando habla de economía, aunque esta sea una competencia de Ciudadanos en la región y no del Partido Popular, y declara que en un Gobierno de coalición es importante que existan debates, siempre desde el respeto.

Por otra parte, insiste en que lo que hizo ayer fue expresar su opinión como vicepresidente sobre "un tema que ya se está debatiendo en Europa" y que, aunque la presidenta parece no estar de acuerdo, "no me ha hecho ningún reproche personal".

"Somos partidarios de levantar todas las restricciones posibles"

Además, sobre el cierre perimetral en Semana Santa, pide prudencia porque todavía hay días y "debemos esperar hasta tomar una decisión definitiva". "Nuestra posición, dentro de un Gobierno liberal como el de la Comunidad de Madrid, siempre hemos dicho que somos partidarios de levantar todas las restricciones que podamos si la curva de contagios lo permite y si Sanidad lo permite", declara el vicepresidente.

Afirma que seguirán trabajando por bajar la curva y que la semana que viene será la Consejería de Sanidad la que, después de haber monitorizado la evolución de la curva de contagios, decida. "Creo que es bueno que sea por consenso y que en España se llegue a ese acuerdo, vamos a ver si somos capaces de hacerlo", reitera.